Қытайдың жаңа лазерлік жүйелері радиоэлектрондық кедергілерге төзімді дрондарды жояды
АСТАНА. KAZINFORM - Қытайдың мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары дрондарға қарсы күреске арналған екі жаңа лазерлік жүйені таныстырды. Олардың мүмкіндіктері шынайы жағдайға барынша жақын ортада көрсетілген. Бұл туралы Global Times хабарлады.
CCTV репортажында «Гуанцзянь-11E» және «Гуанцзянь-21A» кешендері көрсетілген. Бұл жүйелер шағын дрондарды, соның ішінде төмен биіктікте ұшатын аппараттарды ұстап қалуға арналған. Мұндай жағдайда дәстүрлі радарлардың тиімділігі төмендейді. Кадрларда жүйелер 50–80 метр биіктікте жасырын ұшуды имитациялайтын нысандарды жояды.
Кешендер нысананы жоюдың әртүрлі тәсілдерін қолданады. «Гуанцзянь-21A» жоғары энергиялы лазер арқылы дронды бірнеше шақырым қашықтықта физикалық түрде жояды. Аппараттың негізгі жүйелері санаулы секундта істен шығады — бұл «қатты» жою әдісі. Ал «Гуанцзянь-11E» импульстік лазер арқылы дронның электроникасы мен басқару жүйесіне әсер етеді. Соның нәтижесінде аппарат бағдардан айырылып, жұмыс қабілетін жоғалтады, бірақ физикалық тұрғыда бұзылмайды.
Екі жүйе бірігіп, әртүрлі қашықтық пен қауіп түрлерін қамтиды. Бұл әсіресе радиоэлектрондық басуға төзімді, талшықты-оптикалық басқарылатын дрондар кең таралған жағдайда өзекті. Мұндай аппараттарды бейтараптандыру үшін физикалық немесе электрондық әсер қажет.
Екі кешен де радиолокациялық және инфрақызыл анықтау құралдарымен, интеллектуалды бағыттау жүйелерімен және мультисенсорлы модульдермен жабдықталған. Олар нақты уақыт режимінде дерек алмасуды қолдайды және бірыңғай жауынгерлік желіде жұмыс істей алады.
Сарапшылардың пікірінше, лазерлік қару жоғары дәлдікпен жұмыс істейді, жанама залалды азайтады, пайдалану шығындары төмен және оқ-дәрі қоры іс жүзінде шексіз. Қытай мамандары лазерлік және микротолқынды қару саласындағы әзірлемелер елді дронға қарсы қорғаныс бағытында алдыңғы қатарға шығарып отыр деп санайды.
Осыған дейін Қытайда ғарышта жанармай құятын икемді робот сынақтан өткізілген болатын.