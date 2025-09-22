Қытайдың «Жібек жолы» дүниежүзілік мәдени көрмесі ынтымақтастықты арттырады
АСТАНА. KAZINFORM — Әлемнің 97 елінен және 8 халықаралық ұйымнан 1200-ден астам өкіл Қытайдың солтүстік-батысындағы Ганьсу провинциясының Дунхуан қаласында ашылған 8-ші Дунхуан дүниежүзілік «Жібек жолы» мәдени көрмесіне жиналды. Бұл туралы Синьхуа агенттігі хабарлады.
Мұнда жаһандық мәдени ынтымақтастықты ілгерілетуге бағытталған мәдени диалогтар мен көрмелер ұйымдастырылған. Сондай-ақ көркемдік қойылымдар секілді іс-шаралар өтеді.
1987 жылы ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұралар тізіміне енгізілген Могао үңгірлі-ғибадатханасы ерекше мәдени мұра болып табылады.
— Ғибадатхананың кескіндемесі ежелгі сауда жолында терең із қалдырған Жібек жолы бойындағы идеология, дін және өнердегі терең диалогтың куәсі, — деп атап өтті ЮНЕСКО Бас директорының орынбасары Цюй Син.
Дуньхуан қытайлық жібек пен шайдың батысқа тасымалдануын және Қытайға жүзім, сәбіз, анар сияқты бір кездері шетелдік өнімдердің әкелінуіне 2000 жылдан астам уақыт бұрын куә болған «Белдеу және жол» бастамасының қақпасы болып қала береді.
Дунхуан дүниежүзілік «Жібек жолы» мәдени көрмесі алғаш рет 2016 жылы өтті.
Биылға жоспарланған 8-шарада Дунхуантану саласындағы соңғы ғылыми жетістіктерді көрсететін, сондай-ақ «Жол белдеуіне» және «Жол белдеуіне» қатысушы елдердің мәдениеті, өнері, материалдық емес мәдени мұрасы, мәдени және шығармашылық өнімдері ұсынылатын шамамен 24 000 шаршы метрлік көрме алаңы болады.
