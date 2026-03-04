Қытайдың жетекші мұнай компаниялары энергетика нарығындағы турбуленттілікке байланысты сақтық шараларын ұсынды
АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдың жетекші мемлекеттік энергетикалық корпорациялары – PetroChina, Sinopec және CNOOC мұнай мен газ бағасының бұрын-соңды болмаған көтерілуінен кейін инвесторларды нарықтық тәуекелдер туралы ресми түрде хабардар етті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бейжіңдегі тілшісі жергілікті БАҚ-қа сілтеме жасап.
Үш компания Таяу Шығыстағы геосаяси жағдайдың ушығуына байланысты қалыптан тыс сауда құбылмалылығы байқалып отырғанын атап өтті. Бұл фактор олардың акцияларының бағасының 20%-ға немесе одан да көп өсуіне әсер етті.
PetroChina компаниясының операциялық көрсеткіштері қалыпты деңгейде қалып, салалық ережелерде елеулі өзгерістер болмағаны туралы хабарланды. Компания басшылығы ағымдағы жағдайды қысқа мерзімді баға болжамдарының жоғары белгісіздігімен байланыстырып, әлемдік сұраныс пен ұсыныстың теңгерімсіздігін атап көрсетті.
Sinopec пен CNOOC өкілдері халықаралық энергетика нарығындағы тұрақсыздыққа байланысты алаңдаушылықтарын білдіріп, инвесторларды инвестициялық шешім қабылдау кезінде тәуекелдерді мұқият бағалауға шақырды. Бұл компаниялар нарықтағы турбуленттілік жағдайында сақтық шараларын күшейтуді ұсынды.
Бұған дейін Қытай Қазақстанда тағы бірнеше энергетикалық жобаны іске асыратынын хабарлаған едік.