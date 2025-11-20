Қытайға баратын шетелдіктер енді көші-қон картасын онлайн толтырады
АСТАНА. KAZINFORM – 20 қарашадан бастап Қытайға баратын шетелдіктер елге кіру үшін қажетті миграциялық картаны алдын ала онлайн толтыра алады, деп хабарлайды БЕЛТА.
Басылымның мәліметінше, шетелдік азаматтар шекаралық бақылаудан өтуге 24 сағаттан ерте емес уақытта онлайн форманы толтырып, QR-код ала алады. Оны телефонда сақтау немесе қағазға шығарып алып, өзімен бірге алып жүру қажет.
Онлайн толтыру мүмкіндігі болмаған шетелдіктер картаны Қытай шекаралық бақылау пунктіне келген соң толтыра алады. Ол үшін автоматтандырылған паспорттық бақылау жүйелерін немесе дәстүрлі қағаз нұсқасын пайдалануға болады.
Миграциялық картаны толтырудан келесі санаттағы шетелдік азаматтар босатылады:
- Қытай Халық Республикасында тұрақты тұруға рұқсаты бар шетелдіктер;
- 24 сағаттық тікелей транзитпен белгіленген аймақтан шықпай өтетіндер;
- Круиздік лайнермен келіп, сол кемемен қайта шығатын жолаушылар;
- Елге кіретін немесе елден шығатын көлік құралдарында жұмыс істейтін шетелдік мамандар.
Еске салайық, бұған дейін 2026 жылдан бастап Қытайға баратын қазақстандық көліктерге рұқсат шектеусіз берілетіні хабарланған еді.