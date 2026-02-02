Қытайлық «алхимик» қоқысты 29 мың долларлық алтынға айналдырды
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың Гуандун провинциясынан шыққан аффинаж саласының кәсіби маманы электронды қалдықтан 29 мың доллардың алтынын өндіріп алғаны көрсетілген видео Қытайдың әлеуметтік желілерінде үлкен қызығушылық тудырды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі South China Morning Post басылымына сілтеме жасап.
Хуэйчжоу қаласының тұрғыны, Цяо тегімен танымал шебер екі тонна электронды қалдықты қайта өңдеу процесін көрсетіп, нәтижесінде 191 грамм алтын алынғанын көрсетті. Видео қысқа уақыт ішінде бес миллионнан астам қаралым жинады.
Видео жарияланғаннан кейін қытайлық маркетплейстерде ескі SIM-карталарды сату туралы хабарландырулар саны күрт артты. Лоттардың бірі аз уақыт ішінде 100-ден астам тапсырыс пен 10 мың қаралым жинаған.
Қытайлық әлеуметтік желі қолданушылары Цяоны «Алхимик» деп атап кетті. Бірі бұрын тасталған компьютер қалдықтарын өкінішпен еске алса, енді бірі бұл істің сырт көзге оңай көрінгенімен, шын мәнінде химия саласындағы терең білім мен үлкен тәжірибені қажет ететінін атап өтті.
Өз кезегінде шебер Цяо әуесқойларды бұл процесті үй жағдайында қайталауға болмайтынын қатаң түрде ескертті, себебі ол өмірге қауіпті әрі заңға қайшы болуы мүмкін.
— Мен электронды қалдықтардың белгілі бір түрлерін барлық қажетті сертификаттарға ие бола отырып, заңды түрде қайта өңдеймін. Негізгі мақсатым — өз тәжірибеммен бөлісу, — деді ол.
Қытайда бағалы металдарды қайта өңдеу қызметі арнайы лицензиялауды талап етеді. Заңсыз өңдеу үшін салынатын айыппұл 500 мың юаньға (72 мың АҚШ доллары) дейін жетуі мүмкін, ал қоршаған ортаға зиян келтірілгені дәлелденсе, бас бостандығынан айыру жазасы да қарастырылған.
