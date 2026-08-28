Қытайлық қазақ файтер UFC турнирінде жеңіске жетті
АСТАНА.KAZINFORM — Қытайда туып өскен ұлты қазақ аралас жекпе-жек (ММА) шебері Мақсат Қайсар (12-5-0) UFC турнирінде кезекті жеңісіне қол жеткізді.
Қандасымыз қытайдың Шаңхай қаласында өткен Road to UFC турнирінің басты жекпе-жегінде өнер көрсетіп, америкалық файтер Дарриус Флауэрспен (13-9-1) өзара мықтыны анықтады.
Қортындысында Мақсат қарсыласын алғашқы раундта қылқындыру әдісімен жеңді.
Айта кетерлігі, Мақсат Қайсар 2022 жылдан бастап UFC турнирінде өнер көрсетті. Осы аралықта қандасымыз 7 жекпе-жек өткізіп, 3 қарсыласын қапы қалдырды.
Файтер 2025 жылы соңғы жекпе-жегінде америкалық Гэйдж Янгтан жеңіліп, турнирден шығып қалған болатын.
Мақсат Шаңхайдағы турнирде қытайлық қазақ файтер Тайлақ Нұражының орынына шықты. Тайлақ жарақатына байланысты бұл жекпе-жектен бас тартқан.
Осыған дейін хабарлағанымыздай, қазақстандық Дияр Нұрғожай Лас-Вегаста UFC турнирінде қарсыласын 4 минут 59 секундта жеңді.
Сонымен қатар, жеңіл салмақтағы қазақстандық файтері Бекзат Алмахан UFC ұйымның ростерінен шығарылды.