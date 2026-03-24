Қытайлық компания GAE моделіндегі адам тәрізді роботты таныстырды
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайлық Westlake Robotics робототехника компаниясы өз дизайнының үлкен General Action Expert (GAE) үлгісімен жабдықталған, дәлме-дәл адам қозғалысын уақыт пен кеңістікте шектеусіз модельдеуге қабілетті Titan 01 гуманоид роботын таныстырды. Бұл туралы Синьхуа агенттігі хабарлады.
Компанияның мәліметінше, осы базалық модельдің арқасында ондаған робот бір адамның басқаруында бірдей тапсырмаларды бір уақытта орындай алады.
Қытайдың шығысындағы Чжэцзян провинциясының Ханчжоу қаласында оператор қозғалысты жазатын костюм киіп, қолын бұлғап, бұрылып, допқа соққанда, Titan 01 әрбір қозғалысты миллисекунд ішінде қайталады.
Қол бұлғау мен дене бұрылысынан бастап, қадамның ара қашықтығы мен аяқ көтеру биіктігіне дейін роботтың қозғалыс ритмі толықтай оператордың ырғағына сәйкес келді.
— Бұл қозғалыс оператордың стихиялық әрекеттеріне нақты уақыттағы жауап болды, — деді Westlake Robotics негізін қалаушы Ван Дунлинь.
Ол оператордың жеке басына немесе олардың қозғалысы қалай өзгеретініне қарамастан, Titan 01 тез бейімделіп, ілесе алатынын айтты.
Адам ағзасында мишық қозғалысты үйлестіруге, тепе-теңдікті сақтауға және дәл, тегіс қозғалыстарды қамтамасыз етуге жауап береді. GAE гуманоидты робот үшін қуатты «жалпы мақсаттағы мишық» ретінде қызмет етеді, бұл әрекеттердің бұрын орындалған-орындалмағанына қарамастан, сигнал алған кезде ең қолайлы әрекеттерді бірден орындауға мүмкіндік береді.
Westlake Robotics мәліметінше, GAE корпусаралық бейімделу қабілетіне ие, бұл базалық модельді әртүрлі типтегі және өлшемдегі роботтарға қолдануға мүмкіндік береді.
Айта кетейік, Қытайда адамтәрізді роботтар саласында серпіліс жасау үшін ЖИ деректерін жинау орталықтары кең ауқымда салынып жатыр.