Қытайлық робототехника саласындағы ЖИ стартапы әлемдік рейтингте көш бастады
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайлық Spirit AI стартапы өзінің жасанды интеллектке арналған іргелі моделі Spirit v1.5 әлемдік робототехникалық эталондық тест RoboChallenge рейтингінде бірінші орын иеленгенін мәлімдеді, деп хабарлайды Синьхуа агенттігі.
Бұл модель АҚШ-та әзірленген жетекші модельді басып озды.
RoboChallenge көшбасшылар кестесіне сәйкес, Spirit v1.5 жалпы есепте 66,09 балл жинап, тапсырмаларды орындау табыстылығы 50,33 пайызды құрады. Осы көрсеткішпен ол америкалық Physical Intelligence компаниясы әзірлеген pi0.5 моделінен жоғары нәтиже көрсетті.
Spirit AI компаниясы көшбасшы атанған модельдің бастапқы кодын және оған қатысты ресурстарды ашық қолжетімді еткенін хабарлады.
Сала мамандары үнемі «роботтарға арналған жаһандық емтихан» деп атайтын RoboChallenge — бұл нақты құрылғыларда бағалау жүргізетін платформа. Ол жасанды интеллект модельдерін физикалық ортада сынайды. Тестілеу үдерісі күнделікті операцияларды қамтитын 30 тапсырмадан тұрады, оның ішінде заттарды орналастыру, нысандарды тану және құралдарды пайдалану сияқты әрекеттер бар.
Жалпыға қолжетімді нәтижелерге сәйкес, Spirit v1.5 платформада ең жоғары жалпы балл жинап қана қоймай, тапсырмаларды орындау табыстылығы 50 пайыздан асқан жалғыз модель болды.
Spirit AI компаниясы Қытайдың шығысындағы Чжэцзян провинциясының әкімшілік орталығы Ханчжоу қаласында құрылған. Бұл қалада сондай-ақ DeepSeek жасанды интеллект стартапы мен адамтектес роботтар шығаратын Unitree Robotics компаниясы орналасқан. Spirit AI жасанды интеллект пен робототехника саласындағы зерттеулерге маманданған.
Чжэцзян технологиялық университетінің доценті Цю Цзефань бірінші орын алған Spirit v1.5 моделінің әмбебап робототехникалық тапсырмаларды орындауда және оларды нақты жүзеге асыруда жоғары жалпы қабілеттерін көрсеткенін атап өтті.
«Денедегі жасанды интеллект үшін әртүрлі сценарийлерде көптеген тапсырмаларды түсініп, орындай алу қабілеті өте маңызды», деді Цю Цзефань.
Ол технология әлі ауқымды түрде енгізуге толық дайын болмаса да, бұл нәтиже практикалық қолдануға қарай жасалған маңызды қадам екенін айтты.
Spirit AI компаниясының негізін қалаушы әрі бас директоры Хань Фэнтао алдағы екі-үш жыл ішінде сервистік роботтардың әлдеқайда кең ауқымы пайда болады деп күтетінін жеткізді.
Еске сала кетсек, былтыр қараша айында қазақстандық оқушылар Панамада өткен робототехника сайысында төрт дүркін әлем чемпионы атанды.