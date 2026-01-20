KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    12:51, 20 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қыз алып қашу — ұлтымыздың беделіне нұқсан келтіретін жабайы қылмыс — Мемлекет басшысы

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Еліміздің әрбір азаматы заң талаптарын бұлжытпай орындауы тиіс. Бұл туралы Ұлттық құрылтайдың V отырысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мәлім етті.

    Ұлттық құрылтай
    Фото: Ақорда

    — Қыз алып қашу — адам ұрлау деген сөз, бұл — ұлтымыздың беделіне нұқсан келтіретін өрескел, жабайы қылмыс. Ондай қатыгездікке ешқашан жол беруге болмайды. Жыл өткен сайын халықтың сана-сезімі өсіп, қоғамда азаматтық жауапкершілік деңгейі артып келеді. Заңнамалық өзгерістер де соған сай болуы өте маңызды. Заң мен тәртіп — бәріне ортақ, — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

    Осы орайда Президент еліміздің әрбір азаматы заң талаптарын бұлжытпай орындауы тиіс екенін атап өтті.

    Бұған дейін Президент Шымкентте бойжеткеннің өліміне қатысты Бас прокуратураға тапсырма берді.

    Руслан Ғаббасов
