Қыс мезгілінде автожолдардағы қозғалысқа 2 мыңға жуық шектеу енгізілген
АСТАНА. KAZINFORM — 3 700 шақырым болатын автожолдарда орташа жөндеу жұмыстары басталды. Бұл туралы «Қазавтожол» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Дархан Иманашев мәлім етті.
— 2025–2026 жылғы қысқы кезең күрделі күн райымен ерекшеленді. Бұл жағдай жолдарды күтіп ұстау жұмыстарын қиындатып, көктайғақ пен қар үйінділерінің пайда болуына әсер етті. Осының нәтижесінде жолдағы қозғалысқа 1 994 шектеу енгізілді. Бұл өз кезегінде 2024 жылмен салыстырғанда (830 шектеу) 2,5 есеге көп. Қауіпсіз қозғалысты қамтамасыз ету үшін 3 073 техника жұмылдырылды, — деді Дархан Иманашев Орталық коммуникациялар қызметіндегі баспасөз мәслихатында.
Оның айтуынша, қыс мезгілінде шамамен 386 мың текше метр көктайғаққа қарсы материал пайдаланылды. Сонымен қатар, жабық жол учаскелерінде 711 мың автокөлікті өткізуге жағдай жасалып, 2,4 мың адамға көмек берілді. Мәселен, 2024–2025 жылғы қыста 452 мың автокөлік өткізіліп, 8,2 мың адамға көмек көрсетілген.
— Қазіргі кезде жолдардың сапасын жақсарту және қауіпсіздігін арттыруға бағытталған кешенді бағдарлама жүзеге асырылып жатыр. 2026 жылы 176,5 мың шаршы метр аумақта шұңқырларды жөндеу, 24 мың шақырымнан астам жолға таңба салу, сондай-ақ 10,7 мың шаршы метрден астам аумақта жолдағы ақауларды жою жоспарланған. Сонымен қатар 24 мыңнан астам жол белгісін орнату және жаңарту, шамамен 5 мың сигналдық бағана және 2,8 мың бойлық метрден астам қоршау орнату көзделген. Бұдан бөлек, жалпы ұзындығы 3 700 шақырым болатын автожолдарда орташа жөндеу жұмыстары басталды. Қазіргі кезде жұмыстар Жетісу, Алматы, Жамбыл және Түркістан облыстарының аумақтарында жүріп жатыр, — деді компания басшысы.
Бұған дейін хабарланғандай, елде су тасқыны қаупі бар жол учаскелері азайды.