Қызыл Крест ұйымы Газа секторында израильдік тұтқындардың денесін іздеуді бастады
АСТАНА. KAZINFORM – Халықаралық Қызыл Крест комитеті мен мысырлық құтқарушылар Рафах аймағында, демаркациялық сызықтың ар жағында, израильдік тұтқындардың мәйіттерін іздеу жұмыстарын бастады, деп хабарлайды DW.
Іздеу операциясы Газа секторының оңтүстігінде, Израиль қорғаныс армиясы (ЦАХАЛ) шегінген «сары сызық» маңында жүргізіліп жатыр.
Қызыл Крест ұйымы ХАМАС қозғалысына әскерилер әлі де орналасқан аумақтарда мәйіттерді іздеуге көмек көрсетіп жатыр. Жауынгерлердің мәліметінше, 13 тұтқынның денесі әлі табылған жоқ.
Израиль тарапының ақпаратына сәйкес, 21 қазаннан бері елге бірде-бір мәйіт қайтарылмаған. Тель-Авив билігі ХАМАС тұтқындардың орналасқан жері туралы мәліметті біле тұра, оны жасырып отыр деп есептейді, бұл оқ атуды тоқтату туралы келісімнің шарттарын бұзу болып саналады.
Бұған дейін Израильдің Ливандағы «Хезболла» ұйымының екі мүшесін жойғаны туралы хабарланған болатын.