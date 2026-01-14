Қызылорда облысында 100-ден астам сотталған адам қоғамдық жұмысқа тартылды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда облысында 1000-ға тарта адам облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің аудандық және қалалық пробация қызметтерінің есебінде тұр. Бұл туралы департаменттің баспасөз қызметі хабарлады.
Олардың арасында сот үкімімен қоғамдық жұмысқа тартылғандар да бар.
— Өткен жылы 100-ден астам адамға қоғамдық жұмыс түріндегі жаза тағайындалды. Қазіргі күні соның 8-і қоғамдық жұмыс істеу арқылы жазасын өтеп жүр. Қалғаны белгіленген мерзімді толық өтеп, пробация есебінен шығарылды. Қоғамдық жұмысқа тартылғандар әкімдік белгілеген орындарды абаттандырумен, қар тазалаумен, тазалық жұмыстарымен айналысады. Бұл — жазаны өтеумен қатар, қоғамға пайдалы еңбек етуге мүмкіндік беретін шара, — делінген хабарламада.
Пробация қызметінің негізгі мақсаты — сотталған азаматтарды қоғамнан оқшауламау, олардың қайта қылмыс жасауына жол бермеу, сондай-ақ оларды заңға бағынатын өмір салтына бейімдеу.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Петропавлдың әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған соты отбасының берекесін алған ер адамға қоғамдық жұмысқа тарту жазасын қолданды.