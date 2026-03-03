KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:53, 03 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қызылордада 250-ден аса электр бағанасы құлап, 80 шақырымға жуық желі үзілді

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қыстың соңғы күндері қызылордалықтарды табиғаттың тосын мінезі әбден әбігерге салған болатын. Облыс әкімдігі сының салдарын жою жұмысы әлі жалғасып жатқанын мәлімдеді.

    Қызылордада 250-ден аса электр бағанасы құлап, 80 шақырымға жуық желі үзілді
    Фото: Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы

    Нөсер жаңбыр, қатты жел мен аяздың кесірінен Қызылорда қаласы мен Сырдария, Жалағаш, Қармақшы аудандарына қарасты бірқатар елді мекендегі электр желілеріне, қондырғыларға, ағаштарға зақым келді. Барлығы 250-ден астам электр бағанасы құлап, 80 шақырымға жуық желі үзілді. 

    — Апатты жағдайды қалпына келтіру мақсатында жедел штаб құрылды. «Қызылорда электр тарату тораптары» компаниясының 170-тен астам маманынан құралған жедел жөндеу бригадалары, 80 арнайы техника жұмылдырылды. Тұрғындарды мүмкіндігінше қысқа мерзімде электр энергиясымен қайта қамтамасыз ету үшін 24 сағат бойы үзіліссіз, күшейтілген режимдегі жұмыс екі ауысымда жүргізіліп жатыр, — делінген хабарламада.

    Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы
    Фото:Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы

    Еске салсақ, көктайғақ кезінде жаяу жүргіншілер мен көлік қозғалысы шектеліп, коммуналдық қызмет күшейтілген режимге көшірілді.

    Тегтер:
    Қызылорда Аймақ Ауа райы Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық мәселелері Өңірлердегі төтенше жағдай
    Назерке Саниязова
    Назерке Саниязова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум