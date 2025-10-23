Қызылордада алаяқтық ісі бойынша 432 күмәнді есепшот бұғатталды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Биыл 9 айда Қызылорда облысында алаяқтық істері бойынша 389 дроппер анықталып, 240 дропперге қатысты сотқа дейінгі шағым түсті.
Облыстық прокуратура Қылмыстық процессуалды кодекстің 200-бабына сәйкес 255 жәбірленушінің 270 млн теңгеге жуық несие төлемін процестік шешім қабылданғанша тоқтатуды ұсынды.
- Антифрод орталығына күмәнді есепшот транзакцияларын бұғаттау үшін 454 инцидент беріліп, нәтижесінде 432 есепшот бұғатталды. 17 есепшот бойынша жәбірленушілерге тиесілі 6 млн 890 мың теңгеге жуық қаржы ұсталып қалды, - деді облыс прокуроры Ризабеке Ожаров.
Интернет алаяқтармен күресте «Киберпол» жұмысы алтын сағат принципі негізінде қайта жанданды. Бұл жәбірленушілердің арызын қабылдап, жедел тергеу амалын жүргізуде тиімділігін көрсетіп отыр.
- Нәтижесінде көпэпизодты алаяқтықпен айналысты деген күдікпен 3 адамға қатысты тергеу аяқталды. Қылмыстық іс енді сотқа жолданады. Алаяқтар түрлі айла-амалды қолданып, сенімді теріс мақсатқа пайдалану арқылы табысқа жеткісі келеді. Сондықтан жеке деректеріңізді, оның ішінде ЖСН, банк картасының нөмірлерін, телефоныңызға келген СМС кодттарды ешкімге бермеуді сұраймыз, - деді облыс прокуроры.
Қадағалаушы сала өкілдері қауіпсіздік үшін тауарды тек ресми сайттардан сатып алуға, сатып алмас бұрын төлем жасамауға, күмән тудыратын хабарламалар мен қоңырлауды бұғаттауға кеңес береді.
Бұған дейін Алматы қаласының полиция департаменті тұрғындарға интернет-алаяқтықтың жаңа түрі пайда болғанын ескерткен еді.