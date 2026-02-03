Клинтондар Эпштейн ісі бойынша куәлік беруге келісті
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ-тың бұрынғы президенті Билл Клинтон мен оның жұбайы, бұрынғы мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон Джеффри Эпштейнге қатысты тергеу аясында Өкілдер палатасының бақылау комитетінде куәлік беруге келісті.
The New York Times атап өткендей, ерлі-зайыптылар Конгрессті сотты құрметтемеушілікпен өткізу-өткізу-өткізу-өткізбеу туралы дауыс беруден аз уақыт бұрын Республикалық талаптарға қосылды.
Клинтондар бұған дейін бірнеше ай бойы комитет төрағасы Джеймс Комердің шақыру қағазына жауап ретінде келуден бас тартып, тергеуді саяси астарлы деп атаған. Комитеттегі кейбір демократтар республикашылдар жағына шыққан соң олар өз ұстанымдарын өзгертуге шешім қабылдады. Мәселе оларды ынтымақтастықтан бас тартқандары үшін жауапкершілікке тарту туралы болды.
Клинтонның заң шығарушылар алдында жоспарлап отырған айғағы бұрын-соңды болмаған оқиға болмақ: 1983 жылдан бері АҚШ-тың бірде-бір бұрынғы президенті Конгреске куәлік берген жоқ. Комитет жоғары дәрежелі демократтардың марқұм Эпштейн және оның сыбайласы Гислейн Максвеллмен байланысына назар аудармақ ниетте. Адвокаттардың жауап алуды 4 сағатпен шектеуге тырысқанына қарамастан, комитет төрағасы бұл шектеуді жеткіліксіз деп санап, бас тартты.
2019 жылы қаржыгер Джеффри Эпштейн федералды балаларды сексуалдық саудаға салды деген айыппен қамауға алынды. Сотқа дейін ол түрме камерасында өз-өзіне қол жұмсады. Өлім өзін-өзі өлтіру деп танылса да, Трамптың кейбір жақтастары Эпштейн кәмелетке толмағандарға жыныстық зорлық-зомбылыққа қатысы бар ықпалды адамдардың есімдерін жарияламау үшін өлтірілген болуы мүмкін деп мәлімдейді. Оның таныстары мен достарының арасында АҚШ-тың ғана емес, басқа елдердің де қазіргі және отставкадағы шенеуніктері, оның ішінде бұрынғы мемлекет басшылары, ірі бизнесмендер мен шоу-бизнес жұлдыздары көп болды.
Еске салайық, бұған дейін Ұлыбританияның АҚШ-тағы бұрынғы елшісі Эпштейнмен байланысы үшін Лейбористік партиядан кеткенін жазған едік.
Сондай-ақ АҚШ Әділет министрлігі Эпштейн мен Максвелл ісі бойынша 3,5 млн беттік құжатты жариялады.