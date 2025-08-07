Қызылордалық дәрігерлер пациенттің жүрегінен сирек кездесетін ісікті алды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда облыстық көпбейінді ауруханасында ашық жүрекке сирек кездесетін ота жасалды. Дәрігерлер миксома деп аталатын қатерсіз ісікті алып тастады.
Бұл туралы әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының облыстық филиалы хабарлады.
Пациент Зәуре Асанованың іш қуысындағы негізгі артериялардың бірі бітеліп қалып, хирургтер қан ұйығыштарын алып тастауға мәжбүр болды.
— Қосымша тексеруден соң пациентте көлемі 6×5 сантиметр болатын сол жақ жүрекше миксомасы анықталды. Сондықтан жасанды қан айналымын қолдану арқылы ашық жүрекке жоғары технологиялы ота жасалды. Дәрігерлер ісікті сол күйі алып тастады, — делінген хабарламада.
Ота сәтті өтті. 49 жастағы пациент қазір медициналық оңалту сатысында.
— Тынысым тарылып, басым айнала беретін, аяқтарым ұйып қалатын. МӘМС аясында тегін ота жасалып, жағдайым жақсарды, — деді Зәуре Асанова.
Аурухананың кардиохирургия бөлімінің меңгерушісі Берік Дәуітбаевтың айтуынша, миксома — сирек кездесетін патология, мұндай ота облыста жылына 1-2 рет қана жасалады.
— Құны — шамамен 3,5 миллион теңге. Барлық шығын әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының есебінен өтеледі. Жыл басынан бері ашық жүрекке шамамен 70 ота жасадық. Оның көбі — аортокоронарлық шунттау мен жүрек қақпақшаларын ауыстыру, — деді Берік Дәуітбаев.
Айта кетейік, биыл өңірдің денсаулық сақтау жүйесіне 117,4 млрд теңге қаржы бөлініп, оның 57,1 млрд теңгесі тұрғындарға МӘМС аясында қызмет көрсетуге жұмсалды.