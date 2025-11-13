KZ
    15:51, 13 Қараша 2025

    Қызымды жүкті болғаны үшін өлтірді деп санаймын — Галина Легкодимова

    АТЫРАУ. KAZINFORM — Қылмыстық істер жөніндегі сотта жәбірленушінің анасы айыпталушының мәлімдемелерін жоққа шығарып, басты себеп қызының жүкті болуы мүмкін деген сенім екенін айтты.

    Янаның анасы
    Фото: Видеодан скрин

    Марқұмның анасының айтуынша, қызы сабырлы, тәрбиелі болған, өмірін оқуға және өз-өзін дамытуға арнаған.

    — Ол 23 жастағы қыз. Үйден шықпайтын, тек оқитын, жұмыс істейтін, өзін жетілдіруге ұмтылатын. Ал енді оны ішімдікке, нашақорлыққа салынған, жеңіл жүрісті етіп көрсетуге тырысып отыр. Бұл шындыққа мүлде сай келмейді, — деді ол.

    Галина Легкодимова сот залында айыпталушының алғашқы күннен бастап шындықты жасырып келе жатқанын мәлімдеді.

    — Ол неге бір рет те шындықты айтпады? Себебі оның мақсаты — менің баламды құрту болды. Неліктен дәл қазан айында? Себебі мен әлі де қызым жүкті болған деп ойлаймын. Сол үшін ол тез арада қызымды өлтіруге шешім қабылдады, — деді жәбірленушінің анасы.

    Бұған дейін прокурор екі күдіктіні өмір бойына соттауды сұраған еді.

