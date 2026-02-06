Қызметкерлердің жеке медициналық кітапшалары цифрлық жүйеге көшірілді
АСТАНА. KAZINFORM — Жүйеде 178 146 бақылаудағы объектілер мен 95 мыңнан астам кәсіпкерлік субъектілерді қамтитын бірыңғай тізілім қалыптастырылды. 104 мыңнан астам пайдаланушы тіркелген.
Денсаулық сақтау министрлігі e-SEN платформасында «Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау» сервистік бағдарламалық өнімін іске қосу шеңберінде қызметкерлердің жеке медициналық кітапшаларын бақылауды цифрлық форматқа ауыстырды.
Жүйе автоматты режимде персоналдың жеке медициналық кітапшаларының қолданылу мерзімін қадағалайды және жұмыс берушілерге жұмысқа рұқсаттың аяқталғаны туралы хабарлайды. Бұл қызметкерлерді қолданыстағы медициналық тексерулерсіз жедел шеттетуге мүмкіндік береді және сырттан тексерусіз инфекциялық аурулардың таралу қаупін азайтады.
Жеке медициналық кітапшаларды бақылау еліміздің барлық өңірінде енгізілген санитариялық-эпидемиологиялық қадағалаудың бірыңғай цифрлық жүйесінің бөлігі. Платформа санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдары мен бизнесті бірыңғай цифрлық контурда біріктіреді.
— Платформа арқылы объектілерге бармай профилактикалық бақылау жүзеге асырылады. 2025 жылы кәсіпкерлермен өндірістік бақылау туралы 10 194 есеп жүктелді, талдау қорытындысы бойынша бұзушылықтарды жою бойынша 731 ұсыным берілді, — делінген ДСМ хабарламасында.
СЭҚ СБӨ мемлекеттік ақпараттық жүйелермен, соның ішінде заңды және жеке тұлғалардың мәліметтер базасымен, рұқсат беру құжаттарының жүйелерімен, тексерулерді есепке алу және әкімшілік практикамен біріктірілген. Ақпарат алмасу нақты уақыт режимінде жүзеге асырылады, қағаз құжат айналымы алынып тасталады.
Талдамалық дашбордтар есеп берудің уақтылығы бойынша өңірлердің рейтингтерін қалыптастыруға, рұқсат беру құжаттарынсыз объектілерді анықтауға және тексерулерді жоспарлау үшін қауіп топтарын автоматты түрде анықтауға мүмкіндік береді.
2026-2027 жылдары тексеру нәтижелерін, анықталған заң бұзуды және қабылданған шараларды қоса алғанда, санитариялық — эпидемиологиялық жай-күйінің толық тарихы бар бірыңғай бейінді объектінің цифрлық паспортын енгізу жоспарланып отыр.
Азаматтар үшін қоғамдық тамақтану, білім беру және қызмет көрсету салаларындағы объектілердің санитариялық саламаттылығының жария рейтингі қалыптастырылатын болады. Бизнес үшін өзін-өзі бақылау құралдарымен және барлық хабарламаларды, актілер мен нұсқамаларды электрондық түрде алумен жеке кабинеттерді кеңейту көзделген.
Тексеру кестелерін қалыптастыру субъективті факторды болдырмайтын және қадағалау қызметінің ашықтығын арттыратын қауіптерді бағалау негізінде автоматты түрде жүзеге асырылатын болады.
Жоба бұзушылықтардың алдын алуға және санитариялық-эпидемиологиялық қауіптердің алдын алуға бағытталған.
