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    КҚК-мен мұнай тасымалдау тарифтері өзгере ме: ҚР Энергетика министрлігінің жауабы

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Каспий құбыр консорциумы (КҚК) тарифтері және Қазақстан мұнайын тасымалдауды әртараптандыру бойынша мәлімдеме жасады.

    КТК
    Фото: t.me/caspian_pipeline

    Оның сөзінше, бұл мәселелер V Еуразиялық экономикалық форум алаңдарында талқыланған.

    – КҚК тарифтері тақырыбы қарастырылды. Бірақ акционерлер арасында ортақ келісім керек. Әлбетте, біз шикізат экспорттаушы ел ретінде қазіргі тарифтерді сақтап қалғымыз келеді. Дегенмен, оны акционерлер отырысында қарастырамыз, – деді министр форум кулуарында.

    Сонымен қатар, ол Қазақстан мұнайының негізгі көлемін халықаралық нарыққа тасымалдауда КҚК-ға балама дәл қазір жоқ екенін атап өтті.

    – Бұл құбыр желісіне балама әзірге жоқ. Ол арқылы Қазақстанның 60-70 млн тонна мұнайы экспортталады. Мұндай көлемді қамти алатын басқа құбыр желісі жоқ. Сондықтан қазір басқа құбырлар жөнінде айтып жүрсек, оның бәрі – қосымша маршруттар. Біз кез-келген қосымша бағытты қарастырып жатырмыз, – деді Ерлан Ақкенженов.

    Сондай-ақ, ол еліміз Қазақстан – Қытай құбыр желісін, Ақтау – Махачкала маршрутын қолданатынын және тасымалдың бір бөлігін Каспий теңізі арқылы жүзеге асыратынын мәлімдеді.

    Одан бөлек, экономикалық тұрғыда тиімді болса, Қазақстан Баку – Супса маршруты арқылы тасымалдауды қосымша нұсқа ретінде қарастыруға дайын екенін жеткізді.

    Әйтсе де, Әзербайжан тарапымен ресми келіссөздер әзірге жүргізілмеген.

    Айта кетейік, бұған дейін КҚК арқылы мұнай тұрақты экспортталып жатқанын жазғанбыз.

     

    Энергетика Каспий құбыр консорциумы Қазақстанның сыртқы саясаты ҚР Энергетика министрлігі Ерлан Ақкенженов Мұнай
    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
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