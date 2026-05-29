КҚК-мен мұнай тасымалдау тарифтері өзгере ме: ҚР Энергетика министрлігінің жауабы
АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Каспий құбыр консорциумы (КҚК) тарифтері және Қазақстан мұнайын тасымалдауды әртараптандыру бойынша мәлімдеме жасады.
Оның сөзінше, бұл мәселелер V Еуразиялық экономикалық форум алаңдарында талқыланған.
– КҚК тарифтері тақырыбы қарастырылды. Бірақ акционерлер арасында ортақ келісім керек. Әлбетте, біз шикізат экспорттаушы ел ретінде қазіргі тарифтерді сақтап қалғымыз келеді. Дегенмен, оны акционерлер отырысында қарастырамыз, – деді министр форум кулуарында.
Сонымен қатар, ол Қазақстан мұнайының негізгі көлемін халықаралық нарыққа тасымалдауда КҚК-ға балама дәл қазір жоқ екенін атап өтті.
– Бұл құбыр желісіне балама әзірге жоқ. Ол арқылы Қазақстанның 60-70 млн тонна мұнайы экспортталады. Мұндай көлемді қамти алатын басқа құбыр желісі жоқ. Сондықтан қазір басқа құбырлар жөнінде айтып жүрсек, оның бәрі – қосымша маршруттар. Біз кез-келген қосымша бағытты қарастырып жатырмыз, – деді Ерлан Ақкенженов.
Сондай-ақ, ол еліміз Қазақстан – Қытай құбыр желісін, Ақтау – Махачкала маршрутын қолданатынын және тасымалдың бір бөлігін Каспий теңізі арқылы жүзеге асыратынын мәлімдеді.
Одан бөлек, экономикалық тұрғыда тиімді болса, Қазақстан Баку – Супса маршруты арқылы тасымалдауды қосымша нұсқа ретінде қарастыруға дайын екенін жеткізді.
Әйтсе де, Әзербайжан тарапымен ресми келіссөздер әзірге жүргізілмеген.
Айта кетейік, бұған дейін КҚК арқылы мұнай тұрақты экспортталып жатқанын жазғанбыз.