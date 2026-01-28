KZ
    14:59, 28 Қаңтар 2026 | GMT +5

    КҚК толық қуатында жұмыс істеп тұр — Энергетика министрі

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазір Каспий құбыр консорциумы (КҚК) толық қуатында жұмыс істеп тұр. Бұл туралы Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов мәлім етті. 

    Ерлан Ақкенженов
    Фото: Үкімет

    — Қазіргі кезде КҚК екі құрылғымен (ВПУ) жұмыс істеп тұр. Жексенбі күні жөндеуден кейін № 3 құрылғысын іске қостық. Күн райына байланысты оны тез арада жөндей алмадық. Қара теңізде қыс мерзімінде қатты дауылдар болды, толқындардың биіктігі 2,5 метрден асады, — деді Ерлан Ақкенженов.

    Министр № 1 және № 3 құрылғылары қазір тұрақты жұмыс істеп тұрғанын, ал шабуылдан кейін № 2 құрылғы жартылай қалқымалы күйде екенін айтты.

    — Ол жартылай суға батқан күйінде тұр. Мен бұған дейін оның қаңқасы бұзылғанын айтқанмын. Сондықтан күн райына байланысты оны қалпына келтіре алмадық, — деп түсіндірді ол.

    Бұл тұрғыда Энергетика министрлігі Араб Әмірліктерінен екі құрылығыны жеткізуге тапсырыс берген. Оларды жеткізу мерзімі шамамен 30 күн. 

    — Әрі қарай, оларды орнату және істен шыққандарын бөлшектеу жұмыстары жүргізіледі, яғни бұған 40 күндей уақыт керек. Жалпы алғанда, екі жаңа құрылғыны орнатуға 70 күн кетеді. Осыдан кейін КҚК-да үш құрылғы толық күшінде жұмыс істеп тұрады, — деді министр.

    Еске салсақ, былтыр қараша айында Ресейдің Новороссийск маңындағы Каспий құбыр консорциумының (КҚК) теңіз терминалына экипажсыз қайықтармен жасалған шабуыл салдарынан ВПУ-2 жүк тиеу-қабылдау құрылғысы зақымданды

    Желтоқсан айында Энергетика министрлігі Каспий құбыр консорциумы (КҚК) инфрақұрылымына жасалған дрондық шабуылдардан кейін Қашаған кен орнынан өндірілетін мұнайдың экспорттық бағыттарын қайта қарауға кірісті

    Каспий құбыр консорциумы ҚР Энергетика министрлігі Ерлан Ақкенженов
