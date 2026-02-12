Климаттың өзгеруі дала өртіне ықпал етті
АСТАНА. KAZINFORM — Антропогендік климаттық өзгерістер Патагония мен Чилиде орман өрттерін күшейтті, деп хабарлайды Анадолы.
Аргентина, Чили, Дания, Нидерланд, Швеция, Ұлыбритания және АҚШ ғалымдары World Weather Attribution климатологиялық зерттеу желісі аясында жүргізген зерттеуге сәйкес, адам әрекетінен туындаған климаттық өзгерістер Аргентина Патагониясы мен Чилидің орталық және оңтүстік аудандарында орман өртінің пайда болуына әсер еткен.
Ғалымдар Патагониядағы және Чилидің орталық және оңтүстік бөлігіндегі орман өртін талдаған.
Өрттің көлемін адам әрекетімен туындаған климаттық өзгерістер қаншалықты күшейткенін анықтау үшін зерттеушілер өртке әкелген метеорологиялық жағдайлар мен құрғақшылық деректерін қарастырған.
Зерттеу қорытындысына сәйкес, өртке дейінгі кезеңде екі аймақта да өрттің пайда болуына ықпал ететін ауа райы жағдайлары басым болып, жауын-шашын мөлшері өте төмен болған.
Аймақтық климаттық модельдердегі өзгеріс пен ғаламдық климаттық өзгеріс арасында күшті корреляция анықталған. Сонымен қатар, егер ғаламшардағы орташа температура 1,3 градусқа төмен болса, аталмыш орман өртін тудыратын жағдайлардың пайда болу ықтималдығы айтарлықтай аз болар еді деп көрсетілген.
Айта кетелік Чилидің оңтүстігіндегі екі өңірде орман өртіне байланысты төтенше жағдай жарияланған еді.