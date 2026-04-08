KMG PetroChem ірі жобаларға отандық бизнесті кеңінен тартады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан өндiруден қайта өңдеуге және қосылған құны жоғары өнiм шығаруға дейiн неғұрлым терең өндiрiстiк тiзбектi құра отырып, газ-химия кластерiн дәйектi түрде қалыптастырады. Бұл өзгерістердің негізгі өңірі Атырау облысы болып табылады, онда қазірдің өзінде газды қайта өңдеуді, көлік инфрақұрылымын және полимерлік өндірістерді қамтитын интеграцияланған мұнай-газ-химия кешенінің құрылысы жүріп жатыр.
Жобалар ауқымдылығымен және технологиялық күрделілігімен ерекшеленеді және көп жағдайда елімізде алғаш рет іске асырылып отыр. Газ сепарациялау кешенін (ГСК) және магистральдық құбырларды (этано- және пропан құбырларын) салу қазақстандық өндірушілерді ірі индустриялық жобаларға тарту үшін мүмкіндіктер жасайды.
KMG PetroChem жобаларды іске асыруды полимер өндірістері үшін инфрақұрылым құру ретінде ғана емес, ішкі индустриялық базаны дамыту құралы ретінде де қарастырады. ГСК-нi iске асыру кезеңiнде қазақстандық қамтуға сүйене отырып, салалық экожүйе қалыптастырылмақ.
ГСК жобасы үшін қазақстан кәсіпорындарында тапсырыстарды орналастыру
ГСК-нің құрылысы жобасын жүзеге асыру кезінде құрылыстың ерте кезеңдерінде жергіліктендірудің едәуір көлеміне ерекше назар аударылды. Қазақстандық кәсіпорындарда әлдеқашан болашақ объектілердің сенімділігі тікелей байланысты болатын өнеркәсіптік құрылыстың негізі — қадаларды дайындау жүзеге асырылып жатыр.
Жоба аясында Қазақстанда технологиялық бағандар мен сақтау сыйымдылықтарын қоса алғанда, статикалық жабдықтың бір бөлігін өндіру мүмкіндігі қарастырылуда. Жоғары қысымға және температураның кең диапазонына есептелген ірі габаратті аппараттар туралы сөз қозғалып отыр, оларды құру жоғары біліктілікті, сапаны мұқият бақылауды және ASME халықаралық стандарттарын сақтауды талап етеді. Жеке бағыт — электр-техникалық жабдықтар мен материалдарды жеткізуді жергіліктендіру.
Компанияның жұмыс топтары кәсіпорындардың өндірістік мүмкіндіктерін бағалау мақсатында елдің өндірістік кәсіпорындарына жүйелі түрде барады. Көбінесе металл конструкцияларына, қысымды ыдыстарға, темір-бетон бұйымдарына, құбыржол арматурасына, құрылыс және инертті материалдарға тапсырыстарды орналастыру перспективалары қарастырылды.
Алдын ала бағалаулар бойынша, ГСК құрылысына құрылыс материалдарын өндірушілерді, машина жасау кәсіпорындарын, инженерлік ұйымдарды және сервистік мердігерлік компанияларды қоса алғанда, 100-ден астам қазақстандық компаниялар тартылатын болады. Жоба бойынша жергілікті қамту бойынша жалпы нысаналы көрсеткіш 30%-дан кем емес құрайды.
Қазақстандық өндірушілерді ГСК жобасын іске асыруға барынша тарту және Қазақстан Республикасының машина жасау саласын технологиялық дамытуға жәрдемдесу мақсатында KMG PetroChem IMBC (International Machine Building Center) құрамына кіру туралы келісімге қол қойды. Бұл ТШО, КПО және НКОК талаптары мен стандарттарына сәйкестігін бағалай отырып, өнім берушілердің дерекқорын, өндірістік қуат аудиттерінің нәтижелерін, IMBC қатысушыларына қойылатын техникалық талаптарын, сондай-ақ өндірістерді жаңғыртудың іске асырылған жобалары және Қазақстан аумағында жергіліктендірудің сәтті кейстері туралы мәліметтерді қоса алғанда, отандық мұнай-газ жабдықтарын өндірушілердің мүмкіндіктері туралы өзекті және құрылымдық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз етті. Сонымен бірге Қазақстандық машина жасау кешенін дамыту бойынша талдамалық материалдар мен ұсынымдар ұсынылады.
Магистральдық құбырлар: жергіліктендіру деңгейі жоғары жеке жоба
Газ сепарациялау кешенінің құрылысымен қатар, этанды және пропанды өңірдің болашақ мұнай-газ-химия өндірістеріне тасымалдау үшін магистральдық құбыржолдарды іске асыру жүргізілуде. Жоба жалпы ұзындығы шамамен 210 км болатын бірыңғай техникалық дәлізде екі құбыржолды өткізуді көздейді, бұл шикізатты қайта өңдеу қуаттарына сенімді және үздіксіз беруді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Жобаны іске асыру аясында шамамен 50 қазақстандық компанияны жұмылдыру жоспарланып отыр. Отандық бизнестің қатысуы материалдарды өндіруден және жеткізуден бастап құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауға дейінгі кең ауқымды қамтиды. Атап айтқанда электр техникалық жабдықтарды, металл конструкцияларды, кабель өнімдерін, құрылыс материалдарын, арматураны, құбыр өнімдерін және технологиялық жабдықтарды қоса алғанда, қазақстандық кәсіпорындардың өнімдерін пайдалану көзделеді.
Отандық компаниялардың жобалауға және құрылысқа қатысуы
Жергілікті қамтуды дамыту материалдарды жеткізуді ғана емес, сонымен қатар қазақстандық компаниялардың инжинирингте және құрылысқа қатысуын да көздейді.
Жобалық шешімдерді бейімдеуге, авторлық және техникалық қадағалауға, сондай-ақ құрылыс жұмыстарын сүйемелдеуге отандық жобалау институттары мен инженерлік-консалтингтік компаниялар белсенді түрде тартылуда.
Жобаның құрылыс бөлігінде қосалқы мердігерлер ретінде жалпы құрылыс жұмыстарын орындау, металл конструкцияларын монтаждау, инженерлік желілерді төсеу, электр монтаждау жұмыстары және арнайы техниканы жалға алу үшін қазақстандық компанияларды тарту көзделіп отыр.
Газ сепарациялау кешенінің және магистральдық құбырлар құрылысының белсенді кезеңінде жұмыспен қамтудың өсу шегі күтілуде — барлығы шамамен 5 мың уақытша жұмыс орны құрылатын болады.
Жергілікті персоналдың жоғары үлесін қамтамасыз ету үшін Атырау облысының әкімдігі, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ, «KMG PetroChem» ЖШС және жоба мердігері арасында құрылыс жұмыстарына қазақстандық мамандардың 85% кем емес тартуды көздейтін өзара іс-қимыл туралы меморандумға қол қойылды.
Пайдалану кезеңінде екі жобада 500-ден астам тұрақты жұмыс орны құрылады, оларға Қазақстан азаматтары толық көлемде жұмысқа орналастырылады.
Ұзақ мерзімді әсер
KMG PetroChem іске асырып жатқан жобалар қазірдің өзінде ондаған қазақстандық кәсіпорындарды тартуды қамтамасыз етеді және жаңа құзыреттерді қалыптастырады — күрделі жабдықтар өндіруден бастап халықаралық деңгейдегі ауқымды индустриялық жобаларды іске асыруға қатысуға дейін.
Перспективада Газ-сепарациялық кешен және магистральдық құбырлар қосылған құны жоғары экономика моделіне көшуді қамтамасыз ете отырып, қалыптасып келе жатқан мұнай-газ-химия кластерінің негізгі элементіне айналады. Қалыптасқан құзыреттер мен өндірістік байланыстар келесі салалық жобаларды іске асыру барысында тиімді пайдаланылатын болады.