Көкөніс қоймаларын салуға субсидия көлемі 50%-ға дейін артты
АСТАНА. KAZINFORM — Өңірлерде ауыл шаруашылығы өнімдерін сақтау инфрақұрылымын дамыту бойынша жұмыстар жалғасып жатыр.
Көкөніс және жеміс-көкөніс өнімдерін сақтау қоймаларын арттыру мақсатында Ауыл шаруашылығы министрлігі өңірлердің әкімдіктерімен бірлесіп, 2023–2025 жылдарға арналған көкөніс қоймаларын салу және жаңғырту жөніндегі Кешенді жоспарды іске асырды.
Онда жалпы сыйымдылығы 689,9 мың тонна болатын 92 жобаны іске асыру көзделген. 2023–2025 жылдардың қорытындысы бойынша 95 көкөніс қоймасы пайдалануға берілді, олардың жалпы сыйымдылығы 745,6 мың тонна.
Былтыр көкөніс қоймаларын салу және жаңғырту жобалары 11 облыс пен Шымкент қаласында іске асырылды.
Одан әрі дамыту мақсатында мемлекет тарапынан инвестициялық қолдау шаралары қарастырылған. Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің инвестициялық салымдар кезінде жұмсаған шығындарының бір бөлігін өтеуді субсидиялау қағидалары шеңберінде № 22 «Сыйымдылығы 1 000 тоннадан басталатын картоп-көкөніс қоймаларын салу, кеңейту» жобасының паспорты қолданылады.
Инвестициялық шығындардың бір бөлігін өтеу мөлшері 25%-дан 40–50%-ға дейін ұлғайтылды. Нысанның жабдықталуына қарай салқындату жабдығы бар жобаларды субсидиялау мөлшері 50%-ға дейін, ал желдету жабдығы бар жобалар үшін 40%-ға дейін белгіленген.
Сондай-ақ Солтүстік Қазақстан облысының тәжірибесін әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар арқылы тарату бағдарламасы шеңберінде көкөніс қоймаларын салуды жеңілдетілген қаржыландыру көзделген.
Жобаларды қаржыландыру сенім білдірілген агент арқылы жылдық 2,5% мөлшерлемемен, 10 жылға дейінгі мерзімге жүзеге асырылады.
Жалпы, елімізде сыйымдылығы 2,56 млн тонна болатын 941 көкөніс қоймасы жұмыс істейді.
Облыстар бойынша нақты мәліметтерге сүйенсек, Павлодар облысында — 591,5 мың, Жамбыл облысында — 375 мың, Қарағанды облысында — 357,8 мың, Түркістан облысында — 184,9 мың, Шымкент қаласында — 130,5 мың, Алматы облысында — 128,2 мың, Маңғыстау облысында — 105,5 мың, Ақмола облысында — 104,8 мың және Солтүстік Қазақстан облысында — 104,8 мың тонна.
Сақтау инфрақұрылымын дамыту жұмыстары өңірлердің қажеттіліктері мен өндірілетін ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемін ескере отырып, әрі қарай жалғастырылатын болады.
Әсіресе, картоп, көкөніс және жеміс-көкөніс өнімдерін өндіруге маманданған өңірлерге баса назар аударылады.
Қабылданып жатқан шаралар республикада сақтау сыйымдылықтарын ұлғайтуға, өндірілген өнімнің сақталуын қамтамасыз етуге және ішкі азық-түлік нарығының тұрақтылығын арттыруға бағытталған.
Айта кетелік 10 мың тонна картоп пен көкөніс сақтайтын қоймалар салынатыны туралы жазған едік.