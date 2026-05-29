Көкпар VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына жеке спорт түрі ретінде енгізілді
АСТАНА.KAZINFORM - VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындары Қырғызстанда 2026 жылдың 31 тамызынан 6 қыркүйегіне дейін өтеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі тілшісі.
Қырғызстан Республикасының Дене шынықтыру және спорт жөніндегі мемлекеттік агенттігінің мәліметі бойынша, VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында көкпар жарыстары жеке спорт түрі ретінде өткізіледі.
Ойындарға шамамен 2800–3000 спортшы қатысады. Жарыстар 43 спорт түрінен өтеді, оның 20-сы қырғыз ұлттық ойындары.
Ашылу салтанаты ел астанадасындағы жаңа «Бішкек Арена» стадионында, ал спорттық іс-шаралар Ыстықкөл облысында өтеді.
Бұған дейін 60-тан астам ел VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына қатысатынын растағаны хабарланған болатын.
Жақында Бішкекте ойындарға неше күн қалғанын еске салып тұратын электронды кері санақ тақтасы ресми түрде іске қосылды.
Сондай-ақ, біз барыстың 2026 жылғы Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының талисманы ретінде таңдалғанын хабарладық.