Көкшетауда 100 отбасы реновация бағдарламасы аясында жаңа пәтерге ие болды
КӨКШЕТАУ. KAZINFORM - Қазақстан Конституциясының 30 жылдығы қарсаңында Көкшетауда ескі үйлерден қоныс аударған тұрғындарға жаңа пәтер кілтін табыстау рәсімі өтті.
Көптен күткен жайлы баспананы шамамен 100 көкшетаулық отбасы «Жаңа Шаңырақ» тұрғын үй кешені мен Вернадский көшесіндегі жаңа тұрғын үй кешенінен алды. Реновация бағдарламасына қатысушылар үшін мемлекет арнайы пәтерлер сатып алған.
Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов салтанатты іс-шарада өңір тұрғындарын бүгінгі қуанышты оқиғамен құттықтады.
– Бұл – үлкен бірлескен жұмыстың нәтижесі. Біздің облыс елімізде алғашқылардың бірі болып реновация бағдарламасын жүзеге асыра бастады. Жоба адамның басты қажеттіліктерінің бірі – қолайлы инфрақұрылымға деген сұранысын қамтамасыз етеді. Ескі тұрғын үйлер тарих қойнауына кетіп, олардың орнында жаңа әрі заманауи шағынаудандар бой көтерген. Бүгін Көкшетауда шамамен жүз отбасы көптен күткен баспанасына қол жеткізіп жатыр. Бұл – әрбір отбасы үшін жаңа өмірдің бастауы, – деді өңір басшысы.
Айта кету керек, реновация жобалары бюджет қаржысынсыз жүзеге асырылып жатыр. Бұл – мемлекет пен бизнестің тиімді әріптестігінің нәтижесі. Облыс әкімідігі, СПК «KOKSHE» және құрылыс компаниялары бірлесіп қабылдаған шешімді бүгінде Қазақстанның өзге өңірлері де зерделеп жатыр.
Сонымен қатар әлеуметтік осал топтарды сапалы тұрғын үймен қамтамасыз ету, оның ішінде реновация бағдарламасы бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар ел Президенті тарапынан оң бағасын алды.
Қазір бағдарлама тек облыс орталығында ғана емес, сондай-ақ Щучинск, Макинск қалаларында, Аршалы мен Зеренді кенттерінде де табысты іске асырылып жатыр.
– Мұндай тәсіл – сенім, ынтымақтастық пен ортақ жауапкершілік болған жағдайда үлкен мақсаттарға қол жеткізуге болатынын көрсететін үлгі, – деді облыс әкімі өз сөзінде.
Жаңа пәтерге қол жеткізген қала тұрғыны Евдокия Дельфман қуанышын бөлісті.
– Биыл көктемде бізге жаңа үйге көшетінімізді айтқанда бірден келістік. Міне, арада жарты жыл өтпей, жарық та жайлы пәтерге қоныс аударып отырмыз. Мемлекетке және осы іске атсалысқандардың бәріне алғысымыз шексіз. Бүгін біздің арманымыз орындалды! – деді ол.
«Жаңа Шаңырақ» тұрғын үй кешені Уәлиханов–Быковский–Саин–Тілендиев көшелерінің шаршы аумағында салынды. Мұнда 2024 жылдың қараша айында алты ескі үй сүрілген болатын. Ал Вернадский көшесіндегі жаңа үй 2024 жылдың сәуірінде сүрілген ескі үйлердің орнына тұрғызылды.
Инвесторлар ретінде жергілікті құрылыс компаниялары қатысып отыр. Үйлер заманауи стандарттарға сай салынған: барлық инженерлік коммуникация жүргізілген, аула абаттандырылған, балалар алаңдары мен футбол алаңы бар. Сондай-ақ барак үлгісіндегі ескі үйлердің орнына тұрғындар серуендеп, демалатын сквер пайда болады.
Бағдарламаға қатысушылар үшін бұл тек қоныс аудару ғана емес – өміріндегі жаңа кезеңнің басталуы. Жылдар бойы ескі әрі апатты үйлерде тұрған көптеген отбасы алғаш рет заманауи талаптарға сай жайлы әрі қауіпсіз тұрғын үйге қол жеткізді.
Айта кетейік, Көкшетаудағы жылу көзін жөндеуге Үкімет резервінен 1 млрд теңгеден астам қаржы бөлінді.