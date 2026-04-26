Көкшетауда ҚАЖК-нің 12 қызметкеріне қатысты іс қайта қаралып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Көкшетауда Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің (ҚАЖК) 12 қызметкеріне қатысты қылмыстық іс қайта қаралып жатыр.
Ақмола облыстық сотының мәліметінше, арнайы мамандандырылған сот өндірісінде ҚАЖК қызметкерлеріне қатысты іс қайта қаралып жатыр. Бұған дейін олар алқабилер шешімімен екі рет ақталған.
Бастапқыда айыпталушыларға Қылмыстық кодекстің 146-бабы 3-бөлігі 1-тармағы бойынша – қатыгез, адамдық қадір-қасиетті қорлайтын қарым-қатынас және азаптау дерегі бойынша айып тағылған. Алайда сот талқылауы барысында мемлекеттік айыптаушы жаңа айып ұсынды.
Енді айыпталушыларға Қылмыстық кодекстің 362-бабы 4-бөлігі 1 және 2-тармақтары – қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдалану бойынша айып тағылып отыр.
Сот жаңа айыптау актісін табыстау үшін 2026 жылғы 4 мамырға дейін үзіліс жариялады.
– Жаңа айыптау актісі жарияланғаннан кейін айыпталушы Ж. белгісіз затпен қолының білезік тұсына жеңіл жарақат салды. Оған алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Дәрігер тексергеннен кейін ол үйіне жіберілді. Оның денсаулығына қауіп жоқ, – деп хабарлады соттың баспасөз қызметі.
Айта кетейік, бұл іс 2023 жылы әлеуметтік желілерде Атбасар ауданындағы №1 түзету мекемесінде сотталған азаматтың соққыға жығылғаны туралы видео тарағаннан кейін қозғалған.
Тексеру нәтижесінде ҚАЖК жүйесіндегі бірқатар лауазымды тұлғалар қызметінен босатылған.
2025 жылы аталған іс бойынша 12 қызметкер алқабилер шешімімен ақталған болатын. Алайда прокуратура бұл үкімге наразылық білдіріп, сот шешімі процессуалдық заңбұзушылықтарға байланысты бірнеше рет күшін жойған.