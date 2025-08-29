Көкшетауда Конституцияның 30 жылдығы кең көлемде тойланды
КӨКШЕТАУ. KAZINFORM – Көкшетаудағы жаңа жағалауда Қазақстан Конституциясының 30 жылдығына арналған салтанатты әрі көпшілік қатысқан мереке өтті. Қаланың орталығы бірліктің, әуен мен спорттың айрықша алаңына айналды: Ұлттық ұланның ән және би ансамблі халық әуендерін орындап, күннің шарықтау шегінде «Толағай» атты әсерлі күш сайысы ұйымдастырылды.
Мерекелік бағдарлама аясында Ақмола облысында 500-ден астам мәдени іс-шара жоспарланған. Көкшетаудың басты сахнасында Ұлттық ұлан оркестрі мен ансамблі, мәдениет қайраткерлері Жәмила Жарқынбаева, Аякөз Қалмағанбетова және Серікболсын Бекмолдин қатысқан үлкен концерт өтті. Елдік бірлік пен отансүйгіштік рухы тұрғындар мен қонақтарды біріктірді.
Облыс әкімі Марат Ахметжанов акмолалықтарды Ата заңның мерейтойымен құттықтап, оның ел қалыптастырудағы маңызын атады.
– Конституция қабылданғаннан бергі 30 жыл еліміздің тарихында айрықша орын алады. Бұл кезең еңбектер мен жетістіктерге, өз жолымызды іздеуге толы болды. Президентіміз бірнеше рет атап өткендей, Конституция – мемлекеттік тәуелсіздігіміздің берік іргетасы әрі елдің қарқынды дамуының сенімді кепілі. Бүгінде республика жаңартылған Конституция негізінде өмір сүріп, мемлекет пен қоғам арасындағы сенімге сүйенген жаңа саяси мәдениет қалыптасуда. Бірлесе еңбек етсек, даму қарқынын үдетіп, халықтың өмір сапасын арттыра аламыз деп сенемін, - деді Ахметжанов.
Мерекеге келгендердің арасында Конституциямен құрдастар да болды. Көкшетау тұрғыны Балауса Жақсыбай әсерімен бөлісті.
– Мен 1995 жылы дүниеге келдім, сондықтан бұл мереке мен үшін ерекше. Конституциямен қатар өсіп, есейгеніме қуанамын. Өз буыныммен бірге еліміздің де кемелденгенін көру – үлкен қуаныш. Осындай мерекелер адамдарды біріктіріп, үлкен тарихтың бөлшегі екенімізді сездіреді, - дейді ол.
Кешке жағалауда «Толағай» күш сайысының финалы өтті. Елдің әр өңірінен келген атлеттер бес батырлық сынға түсті: 10 келілік доп лақтырудан бастап, 50 келілік қап көтеру мен 200 келі жүк артылған арбаны сүйреуге дейін. Жарыс тартысты өтті, ал жанкүйерлер спортшыларды ыстық ықыласпен қолдады.
Нәтижесінде бірінші орынды Бекбол Нұрланов, екінші орынды Роман Гавазнюк, үшінші орынды Рустам Зынданов иеленді. Жеңімпаздар Ақмола облысының намысын республикалық кезеңде қорғайтын болады.