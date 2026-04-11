Көкшетауда «Таза Қазақстан» акциясы аясында өткен плоггингке мыңнан астам адам қатысты
КӨКШЕТАУ. KAZINFORM — Көкшетау қаласында «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясы аясында мыңға жуық адамды біріктірген ауқымды плоггинг өтті. Бұл іс-шара өңірде экологиялық мәдениеттің жаңа деңгейге көтеріліп келе жатқанын, әсіресе жастардың белсенділігі артқанын айқын көрсетті.
Бүгінде акция шын мәнінде жаппай сипат алды: Ақмола облысының барлық қалалары мен аудан орталықтарында сенбіліктер ұйымдастырылды. Солардың ішіндегі ең жарқын мысалдардың бірі — Көкшетау қаласы болды, мұнда экологиялық бастама кең ауқымда қолдау тапты.
Бұл бастама екінші жыл қатарынан жүзеге асырылып, қала тұрғындары үшін жақсы дәстүрге айналып келеді. Қатысушылар санының артуы да соның дәлелі: өткен жылы алғашқы плоггингке шамамен 50 адам қатысса, биыл бұл көрсеткіш 1000-нан асты. Ұйымдастырушылар мұндай экологиялық жүгірулерді тұрақты түрде — апта сайын өткізуді жоспарлап отыр.
Экологиялық жүгіру Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті маңынан бастау алды. Қатысушылар Букпа шоқысындағы бақылау алаңына дейін жүріп өтіп, жол бойы қоқыс жинап, табиғатты тазартуға өз үлестерін қосты.
Акцияның ресми ашылуын қала әкімі Ануар Кумпекеев жасады.
— Мұндай бастамалар экологиялық жағдайды жақсартып қана қоймай, қоғамның бірлігін нығайтады. Қоршаған ортаға деген жауапкершілік әр адамның жеке қатысуынан басталады, — деп атап өтті қала әкімі.
Оның айтуынша, мұндай форматтағы іс-шаралар қала тұрғындарының қоршаған ортаға деген жауапкершілік мәдениетін қалыптастырып, экологиялық өмір салтына тұрақты үрдіс қалыптастырады.
Көкшетаудағы плоггинг біртіндеп жай ғана шарадан қоғамдық қозғалысқа айналып келеді. Егер өткен жылы қалада 12 осындай іс-шара өткізіліп, жалпы саны мыңға жуық адам қатысқан болса, биыл алғашқы плоггингтің өзі осы көрсеткішке жетті. Бұл тұрғындардың экологиялық бастамаларға деген қызығушылығының артып келе жатқанын көрсетеді.
Осылайша, Көкшетауда «Таза Қазақстан» акциясы бір реттік шара шеңберінен шығып, тұрақты қалалық тәжірибеге айналуда. Плоггинг енді жай ғана спорттық белсенділік емес, жауапкершілікке, бірлікке және қоршаған ортаға ұқыпты қарауға негізделген жаңа мәдениеттің бір бөлігіне айналып отыр.