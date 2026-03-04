Көкшетауда жылына 300 мың тонна өсімдік майын өндіретін зауыт салынады
КӨКШЕТАУ.KAZINFORM - Ақмола облысында майды сығындылау зауытын салу жөніндегі ірі инвестициялық жобаны іске асыру жұмысы басталады.
«Содружество Қазақстан» серіктестігі күнбағыс, рапс, соя және зығыр тұқымдарын терең өңдейтін жоғары технологиялық кәсіпорын құруды жоспарлап отыр.
Ауыл шаруашылығы министрлігі мәліметінше, зауыттың өндірістік қуаты — тәулігіне 3 мың тонна шикізат, яғни жылына шамамен 1 млн тонна. Кәсіпорында жыл сайын 300 мың тоннаға дейін өсімдік майы және 400–500 мың тонна шрот пен жом өндіріледі. Жобаны іске асыру мерзімі 18 айдан 36 айға дейін деп жоспарланып отыр.
Жобаға тартылатын инвестицияның жалпы көлемі 76 млрд теңгеге бағаланып отыр. Нәтижесінде 400-ге дейін жаңа жұмыс орны ашылады.
Компания директоры Александр Самойловтың айтуынша, бұл кәсіпорын майлы дақылдарды өңдеу нарығында алдыңғы қатарда.
– Біздің зауыт өңірді сапалы өсімдік майымен, сондай-ақ құс және мал шаруашылығында сұранысқа ие жанама өнімдер — шрот пен жоммен қамтамасыз етеді, - деді ол.
Кәсіпорынды іске қосу май-тоң май саласын дамытуға және ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеудің заманауи инфрақұрылымын қалыптастыруға маңызды серпін береді.
Айта кетейік, биыл Қашағанда газ өңдеу зауыты іске қосылады.
Алатауда үй жануарлары азығын өндіретін жаңа зауыт ашылады.