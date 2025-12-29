Көкшетаудағы заманауи аурухана солтүстік макроөңірдің денсаулық саласын күшейтеді
АСТАНА. KAZINFORM — Көкшетаудада 2024 жылдың қазан айында басталған 630 төсекке шақталған жаңа көпбейінді аурухананың құрылысы жалғасып жатыр, деп хабарлайды Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі.
Ведомство мәлім еткендей, жоба еліміздің денсаулық сақтау саласындағы аса маңызды және жүйелі инфрақұрылымдық жобалардың бірі саналады. Нысанның құрылысы Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша жүзеге асырылады және Ақмола облысы мен бүкіл Солтүстік макроөңір үшін стратегиялық маңызы бар.
Осы жылдар ішінде өңірдегі стационарлық медициналық көмек шашыраңқы және моральдық тұрғыдан ескірген инфрақұрылым жағдайында көрсетілді. Көкшетаудағы жаңа аурухана қалыптасқан жағдайды түбегейлі өзгертуге бағытталған. Жоба қабылдау-диагностикалық қызметтерді, шұғыл медициналық көмекті, хирургиялық және терапиялық бөлімшелерді, реанимация және қарқынды терапия бөлімшелерін, сондай-ақ қалпына келтіру емі және оңалту қызметтерін бір кеңістікте біріктіретін бірыңғай заманауи медициналық кешен ретінде іске асырылып жатыр.
Жаңа аурухананы пайдалануға беру жергілікті жерде мамандандырылған және жоғары технологиялық медициналық көмек көрсету мүмкіндіктерін едәуір кеңейтуге, сондай-ақ пациенттердің басқа өңірлерге мәжбүрлі жолдамаларын қысқартуға мүмкіндік береді.
— Медициналық кешенді жарақтандыру қолданыстағы стандарттарға сәйкес заманауи жоғары технологиялық жабдықтармен жүзеге асырылады. Жоба маңызды кадрлық мәнге ие. Заманауи, технологиялық жұмыс ортасын құру — өңірде білікті медицина мамандарын тарту мен бекітудің негізгі факторларының бірі. Көкшетауда 630 төсектік көпбейінді аурухана салу — бұл жаңа нысан салу ғана емес, еліміздің денсаулық сақтау саласын жаңғырту жөніндегі жүйелі мемлекеттік саясаттың бір бөлігі, — делінген ведомство хабарламасында.
