    13:14, 08 Қараша 2025 | GMT +5

    Ауа райына байланысты екі облыста жол жабылады

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол көлік қозғалысын шектеуге қатысты шұғыл ақпарат жариялады.

    3 облыста көлік қозғалысы шектеле
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Бүгін, 8 қарашада сағат 14:00-де ауа райының нашарлауына (боран, көктайғақ, көріну шектеулігі) байланысты келесі республикалық автожолдарда көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылады:

    Ақмола облысы:

    «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шек.» автожолының 16-200 шақырым аралығындағы учаскесі (Астана қаласынан Павлодар облысының шекарасына дейін).

    Павлодар облысы:

    «Астана – Ерейментау – Шідерті» автожолының 200-254 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақмола облысының шекарасынан Шідерті ауылына дейін).

    Жолды ертең, 9 қарашада сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Айта кетейік, Қазгидромет 8 қарашада ауа райының қолайсыздығына байланысты бірқатар өңірде ескерту жариялады.

