Ауа райына байланысты екі облыста жол жабылады
АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол көлік қозғалысын шектеуге қатысты шұғыл ақпарат жариялады.
Бүгін, 8 қарашада сағат 14:00-де ауа райының нашарлауына (боран, көктайғақ, көріну шектеулігі) байланысты келесі республикалық автожолдарда көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылады:
Ақмола облысы:
«Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шек.» автожолының 16-200 шақырым аралығындағы учаскесі (Астана қаласынан Павлодар облысының шекарасына дейін).
Павлодар облысы:
«Астана – Ерейментау – Шідерті» автожолының 200-254 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақмола облысының шекарасынан Шідерті ауылына дейін).
Жолды ертең, 9 қарашада сағат 08:00-де ашу жоспарланған.
1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.
Айта кетейік, Қазгидромет 8 қарашада ауа райының қолайсыздығына байланысты бірқатар өңірде ескерту жариялады.