    11:40, 30 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қолайсыз ауа райына байланысты Жетісу облысында жол жабылды

    ТАЛДЫҚОРҒАН. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол Жетісу облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    метель, буран, зима, закрыта дорога, боран, қыс, жол жабық
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    - 2026 жылғы 30 қаңтар сағат 11:30-да ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Үшарал – Достық» автожолының 84-164 шақырым аралығында (Көктұма ауылынан Достық станциясына дейін) көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі, - делінген хабарламада.

    Жолды 2026 жылғы 2 ақпан сағат 08:30-да ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Бұған дейін бүгін, 30 қаңтарда елдегі қай жолдарда қозғалыс шектелгенін жазған болатынбыз.

     

    Тегтер:
    Жетісу облысы ҚазАвтоЖол Ауа райы Жол Көлік
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
