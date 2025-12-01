Қолайсыз метеорологиялық жағдайда оқушылар мен студенттер қашықтан оқытыла ма — Бектенов жауабы
АСТАНА. KAZINFORM — Премьер-Министр Олжас Бектенов Сенат депутаттарының қолайсыз метеорологиялық жағдайда мектептерді, колледждер мен жоғары оқу орындарын қашықтан оқытуға көшіруге қатысты сауалына жауап берді.
— Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, қашықтан оқыту білім алудың ресми бекітілген нысаны саналады әрі тиісті бұйрықпен реттеледі. Қашықтан оқыту форматы қолайсыз метеорологиялық жағдайда, төтенше жағдай, шектеу іс-шаралары, медициналық көрсетілімдер, ата аналардың өтінімдері немесе өзге де негіздер кезінде қолданылады. Осылайша, қолайсыз метеорологиялық жағдайдың екінші және үшінші деңгейінде, сонымен қатар зиянды заттардың рұқсат етілген концентрациясы 3 еседен асқан жағдайда жергілікті атқарушы органдар оқушылардың денсаулығын қорғау үшін оларды қашықтан оқытуға көшіру туралы шешім қабылдауға құқылы, — деді Үкімет басшысы жауабында.
