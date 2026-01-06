Көлігіне «әдемі» нөмір алғысы келгендер саны күрт артты
АСТАНА. KAZINFORM – Елімізде көлігіне «әдемі» мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісін алуға 11 мыңға жуық адам өтінім берді. Бұл туралы Жасанды интеллект және цифрлық даму бірінші вице-министрі Ростислав Коняшкин айтты.
Үкімет отырысынан кейінгі брфинг барысында ол жаңа қызмет түрі іске қосылған алғашқы күндері мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісін беру қызметіне сұраныс өте жоғары болғанын атап өтті.
- Таяуда Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі сұраныс жоғары нөмірлік белгілерді сатып алуға өтім берудің жаңа тетігін іске қосты. Жаңашылдықтың нәтижесінде еліміздің бірқатар өңірінде азаматтардың халыққа қызмет көрсету орталықтарына жиналуы байқалды, - деді ол.
Бірінші вице-министрдің айтуынша, адамдардың ХҚКО-ларға жаппай келуі уақытша әрі жаңа қызметтің іске қосылуына орай қызығушылықтың артуына байланысты болды.
Бұған дейін халық үшін қолайлы жағдай жасау мақсатында 2026 жылғы 1 қаңтарынан кез келген қажетті цифрлық және әріптік белгілермен мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісін еркін таңдауды көздейтін нормалар қолданысқа енгенін жазған едік.