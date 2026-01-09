Көлік жүргізушілері қай ақылы жолмен көп сапар шегетіні белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылы Қазақстанның ақылы автожолдарында 74 млн-ға жуық сапар тіркелді. Оның ішінде Алматы-Қонаев және Өзбекстан шекарасына шығатын оңтүстік дәліз көш бастап тұр.
ҚазАвтоЖол мәліметінше, қазір ел аумағында жалпы ұзындығы 4 883 шақырым 26 ақылы учаске жұмыс істейді. Аталған желінің құрамында I техникалық санаттағы 12 учаске (2 231 шақырым) және II-III техникалық санаттардағы 14 учаске (2 652 шақырым) бар.
Жол қозғалысының құрылымы көлік ағынының ірі агломерациялар маңына және негізгі транзиттік бағыттарға шоғырланғанын көрсетеді. Ең жоғары жүктемесі бар алғашқы бес учаске барлық сапардың 51 пайызын, ал алғашқы он учаске шамамен 73 пайызын қамтамасыз еткен.
Сапарлар саны бойынша ең жоғары көрсеткіш Алматы-Қонаев бағытына (11,8 млн) және Шымкент торабының оңтүстік бағыттарына, соның ішінде Өзбекстан Республикасының мемлекеттік шекарасына шығатын учаскеге (9,3 млн) тиесілі.
Төменде 2025 жылғы сапар саны бойынша кему ретімен берілген ақылы учаскелер тізімі ұсынылады.
Ақылы учаскелердің рейтінгі (2025)
1. Алматы-Қонаев - 11,8 млн
2. Шымкент-Өзбекстан шекарасы - 9,3 млн
3. Шымкент-Тараз - 6,5 млн
4. Тараз-Қайнар - 5,4 млн
5. Шымкент-Қызылорда - 4,8 млн
6. Астана-Теміртау - 4,4 млн
7. Қонаев-Талдықорған - 3,9 млн
8. Астана-Щучинск - 3,7 млн
9. Щучинск-Көкшетау - 3,2 млн
10. Астана-Павлодар - 2,5 млн
11. Алматы-Қорғас - 2,5 млн
12. Қостанай-Денисовка - 1,9 млн
13. Тараз қаласының айналма жолы (Қайнар-Шымкент) - 1,9 млн
14. Қызылорда-Арал - 1,8 млн
15. Көкшетау-Петропавл - 1,7 млн
16. Балқаш-Бурылбайтал - 1,4 млн
17. Павлодар-Семей-Қалбатау - 1,3 млн
18. Ақтөбе-Ресей Федерациясының шекарасы (Орынборға) - 1,3 млн
19. Павлодар-Ресей Федерациясының шекарасы (Омбыға) - 856 мың
20. Қостанай-Ресей Федерациясының шекарасы (Троицкке) - 831 мың
21. Орал-Ресей Федерациясының шекарасы (Самараға) - 774 мың
22. Шу-Бұрылбайтал - 707 мың
23. Қандыағаш-Мақат - 583 мың
24. Орал-Ресей Федерациясының шекарасы (Саратовқа) - 570 мың
25. Бейнеу-Ақжігіт (Өзбекстан шекарасы) - 163 мың 26. Үшарал-Достық - 101 мың
Айта кетейік, ақылы жолдардағы төлем жасау ережелері жеңілдейді.
Жыл басынан бері ақылы жолдардан 79 млрд теңге түсті.
350 шақырым ақылы жол уақытша тегін болады.