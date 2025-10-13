KZ
    12:20, 13 Қазан 2025

    Көлсайда суға түскен Дуровқа қандай шара қолданылуы мүмкін

    АСТАНА. KAZINFORM — ІІМ Әкімшілік полиция комитеті төрағасының орынбасары Алексей Милюк Көлсай көліне суға түскен Павел Дуровқа қандай шара қолданылуы мүмкін екенін айтты.

    Павел Дуров на Кольсае
    Фото: t.me/durov

    Оның айтуынша, ерекше қорғалатын табиғи аумақтағы су айдынына шомылғаны үшін жауапкершілікке тарту Экология министрлігінің құзыретіне кіреді.

    - Біз рәсімдеген жоқпыз. Тек бұқаралық ақпарат құралдарында шыққан материалдарды жинап, мәселені қарастыру үшін Экология министрлігіне бердік, - деді комитет төрағасының орынбасары.

    Осы орайда БАҚ өкілдері одан Павел Дуровқа қанша мөлшерде айыппұл салынуы мүмкін екенін сұрады.

    - Қалай жіктелетіндігіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Өкілетті органдармен сөйлесу қажет. Ең төменгі шара ескерту және қателеспесем, 10 АЕК мөлшерінде айыппұл салынады, - деді ол.

    Айта кетейік, Тelegram мессенджерінің негізін қалаушы Павел Дуров Алматы облысындағы Көлсай суына шомылып жатқан бейнежазбасын жариялаған еді.

