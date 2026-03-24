Колумбияда 100-ден астам әскери қызметші мінген ұшақ апатқа ұшырады
АСТАНА. KAZINFORM — Колумбияның Әуе күштеріне тиесілі Hercules C-130 ұшағы, ішінде 100-ден астам әскери қызметкер болған, елдің оңтүстігінде апатқа ұшырады, деп хабарлайды. Бұл туралы ТАСС агенттігі жазды.
Caracol радиостанциясының мәліметінше, елдің қорғаныс министрі Педро Санчес X әлеуметтік желісінде апат болғанын растаған, алайда ұшақ бортында нақты қанша адам болғанын нақтыламады.
Министрдің айтуынша, апат орнында әскери қызметкерлер жұмыс істеп жатыр. Қазіргі уақытта қаза тапқандар саны мен апаттың себептері нақты анықталған жоқ.
Еске сала кетейік, бұған дейін Иранда әскери тікұшақ апатынан төрт адам қаза тапқан еді.
Ал өткен жылдың қараша айында Әзербайжаннан Түркияға бағыт алып Грузия мен Әзербайжан шекарасында апатқа ұшыраған түркиялық әскери-көлік ұшағының қалдықтары табылды, деп хабарлады Түркия Ұлттық қорғаныс министрлігі NSosyal әлеуметтік желісіндегі ресми парақшасында. Министрлік бортта 20 адам болғанын да растаған еді.