Колумбияда қуатты жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 250 адамнан асты
АСТАНА. KAZINFORM — Батыс Колумбияда қуатты жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 254 адамға жетті. Құтқарушылар қираған ғимараттардың астында қалуы мүмкін адамдарды іздеу үшін қирандыларды ашуды жалғастырып жатыр, деп хабарлайды Reuters.
БҰҰ Гуманитарлық істерді үйлестіру жөніндегі басқармасының мәліметінше, шамамен 5 мың үй зақымдалған, ондаған ғимарат және жүздеген үй қираған.
Құтқару жұмыстары бірнеше ауданда электр қуаты мен негізгі қызметтердің болмауына байланысты қиындап отыр. Әсіресе жер сілкінісінің эпицентріне жақын орналасқан Чоко аймағындағы жағдай өте ауыр. Кейбір елді мекендер сыртқы әлемнен іс жүзінде ажыратылған.
10 тамызда болған 7,4 балдық жер сілкінісі Колумбияда осы ғасырдағы ең жойқын жер сілкінісі болды.
Елдің кофе аймағы ең көп зардап шекті. Ұлттық кофе федерациясы да апат салдарын бағалауға қатысып отыр. Сарапшылар жергілікті тұрғындармен бірге фермалар мен ауылдық инфрақұрылымға келтірілген залалдың көлемін анықтау үшін жұмыс істеп жатыр.
Жер сілкінісі Колумбия президенті Абелардо де ла Эсприэльяның қызметке кіріскеннен кейін бірнеше күн өткен соң болды. Мемлекет басшысы зардап шеккен аудандарға барып, баспаналарынан айырылған адамдарға қаржылай көмек көрсетуге уәде берді.
Осыған дейін Колумбияда жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 220-дан асқанын жаздық.
Сондай-ақ жер сілкінісінен кейін 5 әуежай жұмысын қайта бастағанын хабарладық.