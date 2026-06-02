Колумбияда президент сайлауының екінші туры өтеді
АСТАНА. KAZINFORM – Оппозициялық партияның өкілі Абелардо де ла Эсприэлья Колумбиядағы президент сайлауының бірінші турының қорытындылары бойынша жеңіске жетті, деп хабарлайды Euronews.
Қазіргі президенттің жақтаушысы Иван Сепеда екінші орында. Олар 21 маусымда екінші турда кездеседі.
Прогрессивті күштерден кандидат Иван Сепеда өзінің сайлауалды науқаны жексенбіде Колумбияда өткен президент сайлауының бірінші турындағы қорытындыларына күмән келтіретін ешқандай заң бұзушылықтар анықтамағанын мойындады.
Командасының жүргізген тергеулерінен кейін Сепеда қарсыласы – консервативті заңгер Абелардо де ла Эсприэльяның сөзсіз жеңісін мойындап, онымен екінші турда кездесуге дайын екенін білдірді.
Солшыл кандидат дауыстарды алдын ала санау туралы бастапқы күмәннан кейін өз командасы сайлау түнінде бақылау және тексеру механизмін іске қосқанын түсіндірді. Бұл сенімсіздікті Сепеданың саяси одақтасы президент Густаво Петро да бөлісті.
Сайлау тізілімінің ресми мәліметтеріне сәйкес «Отан қорғаушылар» қозғалысының өкілі де ла Эсприэлья 43,7% дауыс, ал қазіргі президент Петроның саяси одағы – «Тарихи келісімнің» 40,9% дауыс жинады. Алшақтық 673 138 бюллетеньді құрады, бұл екінші турдың өткізілуін сөзсіз етеді, ол 21 маусымға белгіленді.
Дауыс беруге қатысу 57,88%-ға жетіп, 1991 жылғы Конституция қабылданғаннан бері бірінші тур ең жоғары көрсеткіш болды. Талдаушылар бұл қорытындыны үкіметті қолдайтын прогрессивті блоктың жеңілісі деп бағалады. Сепеда әлеуметтік бағдарламаларды тереңдетіп, бейбіт келіссөзді жалғастыруды ұсынып отырғанда де ла Эсприэлья мемлекеттің рөлін азайтуды және заңсыз қарулы топтарға әскери қысымды күшейтуді жақтап отыр.
Екінші тур алдындағы науқан қарқынды поляризация жағдайында басталды. Сепеда қарсыласын бетпе-бет қоғамдық пікірталасқа шақырды, ал де ла Эсприэлья сайлау қорытындыларын сөзсіз қабылдауды талап етті. Саяси спектрдің екі жағында да одақтар құрылып жатқанымен, екі кандидат та бірінші турда басқа нұсқаларға дауыс берген сайлаушылардың қолдауына жүгінеді, деп атап өтті саясаттанушылар.
Осыған дейін Колумбияда президент сайлауы өтіп жатқанын хабарладық.