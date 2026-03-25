Колумбияда ұшақ апатынан 69 адам қайтыс болғаннан кейін аза тұту күні жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM – Колумбияда елдің оңтүстігінде әскери-көлік ұшағы апатынан 69 адам қаза тапқаннан кейін үш күндік ұлттық аза тұту күні жарияланды, деп хабарлайды Anadolu.
Колумбия президенті Густаво Петро х әлеуметтік желісінде ұшақ апатынан қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына көңіл айтып, елдің қатты қайғырып жатқанын атап өтті.
— 23 наурызда Путумайо департаментінің Пуэрто-Легуисамо ауданында болған ұшақ апатынан қаза тапқан Құрлық әскерлерінің, Әуе-ғарыш күштерінің және Ұлттық полицияның 69 әскери қызметшісін еске алу мақсатында Мен бүкіл ел бойынша үш күндік ұлттық аза тұту туралы жариялаймын, - делінген жарияланымда.
Ол осы кезеңде барлық мемлекеттік мекемеде, әскери гарнизондарда, полиция бөлімшелерінде және бүкіл әлемдегі Колумбияның барлық елшілігінде ту түсірілетінін атап өтті.
Сондай-ақ Президент қаза тапқандарды еске алу үшін әскерилердің қатысуымен рәсім жоспарланғанын айтты.
Hercules C-130 Колумбияның оңтүстігіндегі Пуэрто-Легисамо муниципалитетінде көтерілгеннен кейін көп ұзамай апатқа ұшырады. Caracol телеарнасы эфирде көрсеткен бейне кадрларда ұшақтың биіктікке жетпей құлай бастағанын көруге болады. Жергілікті құтқарушылардың айтуынша, бортта барлығы 128 адам болған.
Дүйсенбі күні Колумбияның оңтүстігіндегі Путумайо аймағында әскери ұшақ апатқа ұшырағанын жазған болатынбыз. Бұл туралы сейсенбі күні Пуэрто-Легисамо қаласының мэрі Луис Эмилио Бустос хабарлады.