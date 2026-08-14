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    Колумбиядағы жер сілкінісінен кейін шамамен 400 адамның тағдыры белгісіз

    АСТАНА. KAZINFORM – Колумбияда 10 тамызда болған жер сілкінісінің салдары туралы деректер жаңартылды. Соңғы ақпарат бойынша, апат салдарынан 281 адам қаза болды, деп хабарлайды ABC News.

    Судьба почти 400 человек остается неизвестной после землетрясения в Колумбии
    Фото: Xinhua

    Колумбия президенті Абелардо де ла Эсприэльяның бейсенбі күні хабарлауынша, жер сілкінісі салдарынан 3971 адам жарақат алған, ал 379 адам хабар-ошарсыз кеткен.

    Судьба почти 400 человек остается неизвестной после землетрясения в Колумбии
    Фото: Xinhua

    Залалды соңғы бағалау бойынша, 12 мыңнан астам үй қираған және 74 мыңнан астам тұрғын ғимарат зақымдалған.

    - Салдары өте үлкен және үкіметтен бір жағынан үйлерді қалпына келтіру, зардап шеккендерге қолдау көрсету және бүгінде зардап шегіп жатқан көптеген колумбиялықтарға көмек көрсету үшін осы аудандарға қажетті инвестицияларды салу үшін үлкен табандылық пен саяси ерік-жігерді талап етеді, - деді де ла Эсприэлья.

    Еске салсақ, Колумбия билігі 10 тамызда болған магнитудасы 7,4 жер сілкінісінен қаза тапқандарды аза тұту мақсатында елде үш күндік ұлттық аза тұту жариялады. Тиісті жарлыққа президент Абелардо де ла Эсприелья қол қойды.

    Бұған дейін Колумбиядағы жойқын жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 250 адамнан асқаны хабарланған.

     

     

    Колумбия Әлем Жер сілкінісі
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
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