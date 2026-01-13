Коммуналдық секторға әртүрлі қаржы көздерінен 1,9 триллион теңге тартылады
АСТАНА. KAZINFORM – 2030 жылға дейін сумен жабдықтау желілерінің тозу деңгейі 33, су бұру желілері 41 пайызға дейін төмендетіледі. Бұл туралы бүгін Үкімет отырысында Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Қуандық Қажкенов айтты.
Оның айтуынша, қол жеткізілген нәтижелерге қарамастан сумен жабдықтау және су бұру инфрақұрылымын дамыту жұмыстары жалғасып жатыр. Халық санының өсуі, желілердің тозуы және жаңа аудандардың салынуы осы бағытта жүйелі жұмыстар жүргізуді және қызмет сапасын арттыруды талап етеді.
— Бұл міндеттерді орындау үшін қаржылық инвестициялар мен басқарушылық, техникалық біліктілік қажет. Сондықтан жұмыс екі негізгі бағытта, яғни жалпы трансферттер мен Энергетика мен коммуналдық секторды жаңғыртуға арналған ұлттық жоба аясында несиелік қаражаттар есебінен жүргізілетін болады. Осы жылға жалпы трансферттер аясында 128 миллиард теңге, оның ішінде сумен жабдықтауға 78 миллиард теңге, су бұруға — 50 миллиард теңге бөлінді. Өз кезегінде, министрлік жобалардың іске асырылу барысына тұрақты негізде мониторинг жүргізеді, — еді ол.
Вице-министр Ұлттық жоба аясында коммуналдық секторға әртүрлі қаржы көздерінен 1,9 триллион теңге тарту жоспарланғанын атап өтті.
— Жобаларды кешенді жоспарлау және бақылау үшін Техникалық оператор институты енгізілді. Оның басты қызметі — табиғи монополия субъектілерінің өтінімдерін қарау, жобалау кезінде қазақстандық өнімге басымдық беру, техникалық және технологиялық шешімдерді сараптау мен мониторинг жүргізу. Алайда, аталған институт тапсырыс берушілер мен әкімдіктердің функцияларын қайталамайды, техникалық-технологиялық шешімдердің сапасы мен тиімділігін қадағалайтын болады, — деді Қуандық Қажкенов.
Сонымен қатар ол қаржыландыру көзін анықтау және тарифті кепілдендіру үшін Қаржылық оператор институты енгізілгенін атап өтті.
— Қабылданған шаралар жобалық қателіктердің салдарынан туындайтын шығындар мен мерзімнің ұзаруын алдын алуға мүмкіндік береді. Жалпы Ұлттық жоба аясында 2,8 мың шақырым су бұру және 5 мың шақырым сумен жабдықтау желілері, сонымен қатар 45 қалада кәріз тазарту құрылыстары жаңартылады. Нәтижесінде 2030 жылға дейін сумен жабдықтау желілерінің тозу деңгейін 33 пайызға, су бұру желілерін 41 пайызға дейін төмендету жоспарлануда, — деді вице-министр.
Айта кетейік, Үкімет отырысында сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту, цифрландыру мен су үнемдеу технологияларын енгізу шараларын талқыға салынып жатыр.