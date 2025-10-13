Қонаев қаласына және Қарасай ауданына жаңа прокурор тағайындалды
ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Бас прокурордың бұйрығымен Қонаев қаласының прокуроры болып Жақаев Жәнібек Оразбекұлы тағайындалды.
Жәнібек Жақаев еңбек жолын 2007 жылы Алматы қаласы Медеу ауданы прокурорының көмекшісі қызметінде бастап, Алматы облысы Қарасай ауданы прокуратурасының аға прокуроры, Талғар ауданы прокурорының орынбасары қызметтерін атқарған.
2019 жылы Алматы қаласы Алмалы ауданы прокуратурасының прокуроры, аға прокуроры және прокурордың орынбасары лауазымын атқарды. 2022 жылдан бастае қазірге дейін Алматы облысы Қарасай ауданының прокуроры лауазымында қызметін атқарды.
Ал Қарасай ауданының прокуроры болып Айдос Тұрсынжанұлы Чорманов тағайындалды. Ол еңбек жолын 2000 жылы Алматы қаласы Бостандық ауданы прокурорының көмекшісі ретінде бастаған. Кейін Алматы қаласы прокуратурасының азаматтық, әкімшілік істер бойынша сот актілері мен атқарушылық іс жүргізудің заңдылығын қадағалау басқармасының прокуроры және бөлім бастығы қызметтерін атқарды.
2007 жылы Бас прокуратураның азаматтық, әкімшілік істер бойынша сот актілері мен атқарушылық іс жүргізудің заңдылығын қадағалау департаментінің бөлім прокуроры және аға бөлім прокуроры қызметтерін атқарды. 2018-2022 жылдар аралығында Павлодар қаласының прокуроры болды.
2022-2025 жыл аралығында Алматы облысы Қонаев қаласының прокуроры лауазымында қызмет атқарды.
