KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:45, 24 Қараша 2025 | GMT +5

    Қонаевта акцизделмеген 4 тоннадан астам алкогольдік өнім жойылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қонаев қаласы әкімдігінің мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімінің мамандары заңсыз сауда айналымына түскен тауарларды жойды.

    Қонаевта акцизделмеген 4 тоннадан астам алкогольдік өнім жойылды
    Фото: Қонаев қаласы әкімдігі

    Аталған тауарлар «Іле ауданаралық сот актілерін орындау жөніндегі аумақтық бөлімі» мемлекеттік сот орындаушылары тарапынан тәркіленіп, әрі қарай шара қолдану үшін әкімдікке жіберілген.

    - Тізімге акцизделмеген 4 тоннадан астам алкогольдік өнімдер, Қытайда өндірілген бір тоннадан аса биологиялық белсенді қоспалар және акцизделмеген 80 қорап темекі өнімдері кірді, - делінген ақпаратта.

    Мүлікті жою барысында барлық комиссия мүшелері – санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы, мемлекеттік кірістер басқармасы, кәсіпкерлік бөлімі өкілдері, сондай-ақ депутаттар мен қоғамдық ұйымдар қатысқан.

    Тауарлар қоқыс полигонына жеткізіліп, ауыр техникамен толықтай жарамсыз етілді.

    Айта кетейік, Алматы облысында бір апта өртенген қоқыс полигоны жабылуы мүмкін.

    Тегтер:
    Әкімдік Контрабанда Алматы облысы
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар