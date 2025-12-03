21:24, 03 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Қонаевта жабайы сауда үшін 2,5 млн теңгеден астам айыппұл салынды
ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Қонаев қаласының Абай көшесінде бірнеше жылдар бойы жабайы сауда орны болған.
Қала әкімдігінің мәліметінше, мұнда қазір шаһардың келбетін жақсарту мақсатында сквер пайда болды. Сонымен қатар Workout алаңы салынды.
— Қонаев әкімдігінің 2022 жылғы қаулысымен, «Айша сити» базары стационарлық емес бөлшек сауда орны ретінде белгіленген. Сол себепті енді сатушылар осы базарға барып, кәсіппен айналысуы тиіс. Жәрмеңкелік орындар дайындалып қойған, — деп түсіндірді әкімдіктен.
Жыл басынан бері Қонаевта белгіленбеген орында сауда жүргізген жеке және заңды тұлғаларға 2 562 600 теңге айыппұл салынған.
Еске салайық, бұған дейін Қонаевта заңсыз сауда орындарының орнына саябақ салынатынын жазғанбыз.