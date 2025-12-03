KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    21:24, 03 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қонаевта жабайы сауда үшін 2,5 млн теңгеден астам айыппұл салынды

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Қонаев қаласының Абай көшесінде бірнеше жылдар бойы жабайы сауда орны болған.

    Қонаев
    Фото: Алматы облысының әкімдігі

    Қала әкімдігінің мәліметінше, мұнда қазір шаһардың келбетін жақсарту мақсатында сквер пайда болды. Сонымен қатар Workout алаңы салынды.

    сквер
    Фото: Алматы облысының әкімдігі

    — Қонаев әкімдігінің 2022 жылғы қаулысымен, «Айша сити» базары стационарлық емес бөлшек сауда орны ретінде белгіленген. Сол себепті енді сатушылар осы базарға барып, кәсіппен айналысуы тиіс. Жәрмеңкелік орындар дайындалып қойған, — деп түсіндірді әкімдіктен.

    Жыл басынан бері Қонаевта белгіленбеген орында сауда жүргізген жеке және заңды тұлғаларға 2 562 600 теңге айыппұл салынған.

    Еске салайық, бұған дейін Қонаевта заңсыз сауда орындарының орнына саябақ салынатынын жазғанбыз.

