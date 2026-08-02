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    Конго ДР-дағы Эбола ел тарихындағы ең ірі індетке айналды – ДДҰ

    АСТАНА. KAZINFORM – Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) қазіргі Эбола індеті Конго Демократиялық Республикасы тарихындағы ең ірі індетке айналғанын мәлімдеді. Елде ауру жұқтырудың 3,6 мыңнан астам жағдайы расталды, деп хабарлайды ТАСС.

    эбола
    Фото: news.un.org

    Бұл туралы ДДҰ-ның ресми сайтында жарияланған мәлімдемеде айтылған.

    – Қазіргі уақытта бұл Конго Демократиялық Республикасында бұрын-соңды тіркелген Эбола індетінің ең ірі ошағы болып отыр. 2026 жылғы 30 шілдедегі жағдай бойынша 3 605 расталған жағдай тіркелді. Оның ішінде 1 587 адам қайтыс болды, бұл өлім-жітім деңгейінің 44 пайыз екенін көрсетеді, – делінген хабарламада.

    Құжатқа сәйкес, соңғы толық есепті эпидемиологиялық аптада ауру жұқтырудың ең жоғары апталық көрсеткіші – 567 жағдай және қайтыс болғандардың ең жоғары саны – 296 адам тіркелген. ДДҰ мұны инфекцияның ерекше жылдам таралып жатқанын көрсететін белгі деп бағалап, індеттің күшейіп келе жатқанын атап өтті.

    Эбола індетінің 17-ошағы биыл 15 мамырда Конго Демократиялық Республикасының шығысында және Угандада басталды. Ауру Конгоның үш провинциясын қамтыды.

    Еске салсақ, бұған дейін Францияда Эбола вирусын жұқтырудың алғашқы жағдайы тіркелген болатын. Сондай-ақ Конго Демократиялық Республикасында Эбола індетінен көз жұмғандар саны 1 521 адамға жеткені хабарланған еді.

    Бұған дейін ДДҰ Эбола індетімен күресу үшін 518 млн долларлық бағдарламаны іске қосқанын жазғанбыз.

    Инфекциялық аурулар Өлім-жітім Әлем жаңалықтары ДДҰ Медицина Науқас Вирус Денсаулық
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Жасұлан Бақытбекұлы
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