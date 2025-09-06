12:24, 06 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Конго Республикасының Президенті Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді
АСТАНА. KAZINFORM — Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен 9–10 қыркүйек күндері Қазақстанға Конго Демократиялық Республикасының Президенті Феликс Чисекеди мемлекеттік сапармен келеді.
- Сапар аясында жоғары деңгейдегі келіссөздер өткізіліп, екіжақты ынтымақтастықтың даму перспективалары талқыланады, - деп жазды Ақорданың ресми сайты.
Айта кетейік, тамыз айының соңында Мемлекет басшысы Конго президентінің арнаулы өкілі Патрик Мпойи Луабеяны қабылдаған болатын.