Конгода Эбола індетінен қайтыс болғандар саны мыңнан асты
АСТАНА.KAZINFORM - Конго Демократиялық Республикасында Эбола індетінен қаза тапқандар саны 1000-нан асты. Ал расталған жағдайлардың жалпы саны 2500-ден асқан, деп хабарлайды Anadolu агенттігі.
Елдің Денсаулық сақтау министрлігі мәліметі бойынша, 15 мамырда індет жарияланғаннан бері 2500-ден астам инфекция жағдайы расталды.
15 мамырда індет ресми түрде жарияланғаннан бері елде 2536 расталған жағдай тіркелді. Өлім саны 1033-ке жетті, ал тағы 738 науқас бақылауда. Олар оқшауланған немесе медициналық мекемелерде емделіп жатыр.
Билік сонымен қатар Эбола Bundibugyo вирусының нұсқасы үшін өлім-жітім көрсеткішін қайта қарады: қазір ол 40,7% деп бағаланып отыр. Мақұлданған вакцина мен емдеу түрі жоқ.
Індет 15 мамырда елдің шығысындағы Итури провинциясында 246 күдікті жағдай және 65 өлім анықталғаннан кейін ресми түрде жарияланды. 17 мамырда Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) Эбола індетін халықаралық деңгейдегі төтенше жағдай деп жариялады.
Конго Демократиялық Республикасының денсаулық сақтау органдарының мәліметі бойынша, қазіргі індет Эбола вирусының сирек кездесетін нұсқасы Bundibugyo-дан туындаған. Оған қарсы қазіргі уақытта бекітілген емдеу түрі немесе вакцина жоқ.
Бұған дейін Конго Демократиялық Республикасында (КДР) Эбола індетінен көз жұмғандар саны 930 адамға жеткенін жазған болатынбыз.