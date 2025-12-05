Конго мен Руанда АҚШ-та бейбітшілік туралы келісіміне қол қойды
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп Конго Демократиялық Республикасының шығысындағы соғыстың аяқталғанын жариялады, деп хабарлайды Axios.
Бұл туралы хабарландыру Вашингтонда Трамптың қатысуымен өткен Конго Демократиялық Республикасы мен Руанда президенттері арасындағы бейбітшілік келісіміне қол қою рәсімінде жасалды.
Трамптың делдалдығымен қол қойылған және «тарихи» деп аталған келісім АҚШ пен Африка Одағы мен Қатарды қоса алғанда серіктестердің бірнеше айлық бейбітшілік күш-жігерінің нәтижесі және ол маусым айында қол қойылған бұрынғы келісімді аяқтап отыр.
Конго Демократиялық Республикасы мен Руанда арасындағы бейбітшілік келісімі ретінде белгілі Вашингтон келісіміне атысты толық тоқтату, мемлекеттік емес құрылымдарды қарусыздандыру, босқындарды қайтару туралы ережелер және қатыгездік үшін жауаптыларды жауапкершілікке тарту кіреді.
— Бүгін біз ондаған жылдарға созылған зорлық-зомбылық пен қантөгісті тоқтатуға және Конго Демократиялық Республикасы мен Руанда арасындағы келісім мен ынтымақтастықтың жаңа дәуірін бастауға міндеттенеміз. Бұл таңғажайып күн, Африка үшін, әлем үшін және осы елдер үшін ұлы күн, және мақтанатын нәрселер көп, — деп мәлімдеді Ақ үй президенті.
Қол қою рәсімі сәрсенбі күні атауы Трамптың құрметіне өзгертілген АҚШ Бейбітшілік институтында өтті.
Келісімге осы аптада Оңтүстік Киву провинциясының бірнеше ауданында «23 наурыз қозғалысы» көтерілісшілері мен Конго армиясы арасындағы қақтығыстар туралы хабарламалар аясында қол жеткізілді. Екі ел көшбасшылары бір-біріне атысты тоқтатуды бұзды деген айып тақты.
— Президент Трамп серпілістерге мүмкіндіктер жасаған жаңа және тиімді динамизм әкелді. Оның тәсілі бейтарап және ол ешқашан біржақты қарамайды, — деді Руанда президенті Поль Кагаме.
Конго Демократиялық Республикасының президенті Феликс Чисекеди бейбітшілік туралы келісімге қол қойылуын бетбұрыс кезеңі деп атады.
— Менің ойымша, бұл күн жаңа, қиын жолдың бастамасы. Бірақ бұл бейбітшілік тек тілек немесе ұмтылыс қана емес, бетбұрыс сәті болатын жол, — деді Феликс Чисекеди.
Келісім төрт жыл бұрын бірнеше көтерілісші топтар өз қызметін күшейткен шығыс Конго Демократиялық Республикасындағы қарулы қақтығысты тоқтатты. Олардың ішіндегі ең ірісі — «23 наурыз қозғалысы» (M23). Оның қатарында негізінен он жылдан астам уақыт бұрын Конго Демократиялық Республикасы қарулы күштерін тастап кеткен тутси халқының өкілдері бар.
Бұған дейін Таиланд көршілес Камбоджамен АҚШ-тың араағайындығымен жасалған бейбіт келісімді жүзеге асыруды уақытша тоқтатқанын жазған едік.