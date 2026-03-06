Конькимен жүгіру: әлем чемпионатының алғашқы күнінде қазақстандықтар қалай өнер көрсетті
АСТАНА.KAZINFORM – Нидерландының Херенвен қаласында конькимен жүгіруден спринтерлік көпсайыстан әлем чемпионаты өтіп жатыр.
Әлем біріншілігінде Қазақстан атынан Артур Галиев пен Арина Ильященко өнер көрсетіп жатыр. Жарыстың алғашқы күні 500 және 1000 метр қашықтықтарындағы алғашқы сайыстар өтті.
Нәтижесінде отандастарымыз жалпы аралық есепте мынадай орындарға жайғасты:
Артур Галиев - 26-орын (жалпы 70.905 ұпай)
Арина Ильященко - 19-орын (77.660 ұпай)
Бүгін, 6 наурызда осы қашықтықтарда екінші сайыс өтеді. Соның қорытындысы бойынша жинаған ұпай санына қарай әлем чемпионатының жеңімпаздары анықталады.
Қазіргі уақытта Фемке Кок (Нидерланд) пен Йеннинг де Бу (Нидерланд) көш бастап тұр.
Айта кетейік, бүгін 2026 жылғы қысқы Паралимпиада ойындарының ашылу салтанаты өтеді.